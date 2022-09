Kelly Clarkson retrouve les juges originaux d’American Idol pour recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kelly Clarkson a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame lundi matin, 20 ans après être devenue la toute première gagnante d'”American Idol” à l’issue de sa première saison en 2002.

Après la cérémonie, Clarkson s’est entretenue avec Fox News Digital de ce qu’elle ressentait à l’idée d’atteindre ce jalon hollywoodien deux décennies après sa victoire historique.

Clarkson a pu partager le moment avec ses deux enfants, qui ont regardé le grand moment de leur mère depuis le public, ainsi que ceux qui lui ont donné une grande pause, les juges originaux de “American Idol” Simon Cowell, Paula Abdul et Randy Jackson.

“Je veux dire, c’est difficile à mettre en mots, n’est-ce pas? Je suis assis ici avec mon fils, il a six ans, et nous nous tenons sur une étoile qui porte mon nom. C’est fou”, a déclaré Clarkson. “J’avais 19 ans quand j’ai commencé ‘Idol’, et que ça se termine ici 20 ans plus tard, c’est magique. Pouvoir encore, d’abord appeler tous ces gens amis et les avoir toujours présents dans mon la vie, je pense que c’est ce qui compte. Après 20 ans, ce sont les gens dont on s’entoure.

Tout en honorant Clarkson lors de la cérémonie, Abdul a parlé sur scène du changement positif que Clarkson a créé dans le monde depuis qu’il a remporté le spectacle, et comment elle a ouvert la porte aux autres pour qu’ils poursuivent leurs rêves et réalisent qu’il est en fait possible pour eux de se réaliser.

“La trajectoire de votre vie a changé, mais vous avez contribué à changer la trajectoire de la vie de tout le monde. Votre talent, votre ténacité, votre grâce, votre dignité ont fait que la saison 1 en valait la peine, car j’ai dû m’asseoir à côté d’un Britannique,” Abdul a dit. “Je t’aime. Merci d’avoir changé la trajectoire de ma vie et de m’avoir fait croire, comme un enfant croit au Père Noël, que les jeunes gens talentueux peuvent réussir, et ils peuvent réussir.”

Abdul a également pris le temps de féliciter Clarkson pour “tout ce qu’elle n’est même pas sur le point de faire, mais qu’elle fera dans les dix prochaines années”, affirmant qu’elle “peut déjà le voir se produire”, qualifiant Clarkson de “vivre preuve” que la série a changé la vie des gens.

En repensant à la première saison, Cowell a expliqué comment les premiers jours de tournage l’ont amené à remettre en question sa décision de rejoindre la série parce que tout allait mal, mais que sa perspective a changé lorsque Clarkson est entré dans la salle d’audition.

“En fait, je pensais que j’étais” punk “le premier jour. Paula a démissionné, tous les chanteurs étaient désaccordés, et j’ai pensé que c’était une blague, et ça a empiré progressivement. J’ai pensé:” C’est un désastre absolu “, ” il a dit. “Je me souviens du jour où nous vous avons rencontré, et je me souviens non seulement de votre voix, mais de votre personnalité. Je dois être honnête avec vous, je n’avais pas réalisé à ce moment-là honnêtement à quel point vous étiez talentueux. Je vous ai juste aimé, et J’étais tellement reconnaissant.”

Parlant de sa relation avec Cowell, l’ancienne juge de “The Voice” a admis que son honnêteté était ce qu’elle admirait le plus chez lui.

“Je pense que la meilleure chose que Simon fasse pour quiconque est d’être honnête. J’apprécie cela, et je ne m’entoure certainement pas de oui”, a-t-elle déclaré. “C’est rafraîchissant d’avoir quelqu’un d’aussi honnête avec son opinion sur une situation, et je pense que c’est le meilleur cadeau que l’on puisse offrir à quelqu’un, c’est l’honnêteté.”

Cowell a également réfléchi à l’anniversaire de la victoire de Clarkson et à l’importance du moment et de l’emplacement de son étoile.

“Eh bien, sa chanson contenait le mot moment,” A Moment Like This “, et elle a gagné quelques mètres de là où nous nous tenons maintenant au Dolby Theatre, donc nous avons littéralement bouclé la boucle”, a-t-il déclaré. “Vingt ans plus tard, elle obtient l’étoile.”