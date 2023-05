Kelly Clarkson répond aux accusations selon lesquelles son émission est un environnement de travail « toxique » – National

Kelly Clarkson a répondu aux allégations selon lesquelles l’environnement de travail de son émission-débat à succès de jour Le spectacle de Kelly Clarkson est « toxique » dans les coulisses.

Malgré l’apparence irréprochable de la production, 10 anciens et un employé actuel de Le spectacle de Kelly Clarkson dit à Rolling Stone qu’ils étaient intimidé et harcelé par les producteurs, certains jusqu’aux larmes, aux vomissements et à l’angoisse mentale. Les membres du personnel, qui seraient tous des vétérans de l’industrie du divertissement, ont déclaré qu’ils étaient « sous-payés », « surchargés de travail » et « traumatisés » par l’expérience professionnelle.

Samedi, Clarkson, 41 ans, a publié une déclaration sur l’exposé publié vendredi.

« Au cours de mes 20 années dans l’industrie du divertissement, j’ai toujours dirigé avec mon cœur et ce que je croyais être juste », a commencé Clarkson. « J’aime mon équipe à Le spectacle Kelly Clarkson, et découvrir que quelqu’un ne se sent pas entendu et / ou manqué de respect dans cette émission est inacceptable.

« J’ai toujours été, et je continuerai d’être, engagé à créer et à maintenir un environnement sûr et sain à Le spectacle Kelly Clarkson, » elle a continué.

Clarkson a mentionné la production récemment annoncée déménager de LA à New York et a écrit qu’elle est « plus engagée que jamais » à s’assurer que la production n’emploie que « les meilleurs et les plus gentils du secteur ».

Le depuis que tu es parti Le chanteur a déclaré que tous les membres du personnel supérieur, y compris Clarkson, suivront des cours de «formation en leadership».

«Il y a toujours de la place pour grandir et s’assurer que nous sommes tous / devenons les meilleures versions de nous-mêmes dans n’importe quelle entreprise, en particulier en matière de leadership. Pour faire en sorte que toute notion de toxicité soit éradiquée », a-t-elle conclu.

Dans l’article de Rolling Stone, les 11 sources anonymes ont convenu que Clarkson n’était probablement pas au courant de la façon dont les membres du personnel subalternes étaient traités sur le plateau. Ils ont affirmé que le producteur exécutif Alex Duda, qualifié de « monstre » par un ancien membre du personnel, protège Clarkson des plaintes concernant l’environnement de travail « toxique » que Duda aurait créé.

Plusieurs membres du personnel ont déclaré avoir déposé des plaintes auprès des RH concernant le comportement harcelant de Duda et d’autres personnes sur le plateau, mais n’ont vu aucune mesure prise.

« Il y a une culture de non-responsabilité pour certaines personnes, et cela doit changer », a déclaré un ancien membre du personnel.

Un porte-parole de NBCUniversal, qui diffuse Le spectacle de Kelly Clarksona contesté les allégations d’environnement de travail toxique dans un déclaration pour HE vendredi.

« Nous nous engageons à créer un environnement de travail sûr et respectueux et prenons très au sérieux les plaintes sur le lieu de travail et insinuer le contraire est faux », indique le communiqué. « Lorsque des problèmes sont signalés, ils sont rapidement examinés, étudiés et traités de manière appropriée. Le spectacle de Kelly Clarkson s’efforce de créer un lieu de travail sûr, respectueux et équitable qui nourrit une culture d’inclusivité et de créativité.

Le spectacle de Kelly Clarkson n’est pas la première production télévisée de jour à être qualifiée de toxique. Le spectacle Ellen DeGeneres, TMZ et Le spectacle de Tyra Banks (qui a été produit par Duda), entre autres, ont tous également fait face à des allégations de mauvais traitements infligés à des employés.

Le spectacle de Kelly Clarkson a été créée le 9 septembre 2019 et tourne actuellement sa quatrième saison (bien qu’elle ait dû arrêter la production à la suite de la grève de l’écrivain). La production a reçu 13 Daytime Emmys, dont trois pour l’animateur exceptionnel de talk-show de divertissement pour Clarkson.