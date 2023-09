Kelly Clarkson rejoint un musicien de rue de Vegas pour une performance surprise avant le festival de musique iHeartRadio

Kelly Clarkson s’est un peu amusée avant le spectacle dans les rues de Las Vegas avant sa prestation au iHeartRadio Music Festival.

Samedi, Clarkson a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux la montrant surprenant une femme chantant sur le Strip après qu’on lui ait demandé de se joindre à sa performance de « What’s Love Got to Do with It? » de Tina Turner.

« J’étais en route pour la balance pour @iHeartRadio ce soir à Vegas et je donnais un pourboire à cette femme incroyable en train de tuer une Tina Turner, puis elle m’a demandé de chanter et elle n’avait aucune idée de qui j’étais, puis ça l’a frappée, et ça a agrémenté ma journée. ! » Clarkson a écrit.

L’homme de 41 ans chante sur la piste de karaoké et la femme est impressionnée, encore plus lorsqu’elle reconnaît qui chante.

AVERTISSEMENT : LE CLIP CONTIENT UN LANGAGE FORT

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

KELLY CLARKSON CLAQUE L’EX-MARI « FAIBLE » DANS UNE NOUVELLE CHANSON AU MILIEU D’UN DIVORCE DÉSALÉ : « J’AI FAIT »

La femme fait un énorme câlin à Clarkson et s’exclame : « Tu te moques de moi ? »

Clarkson a conclu son message en complimentant la femme en écrivant : « Elle fait les meilleurs câlins et chante toute sa queue ! A ce soir Vegas. »

Le lauréat d’un Grammy faisait partie de la programmation du deuxième jour du festival, qui comprenait d’autres stars comme Sheryl Crow, Tim McGraw, Lenny Kravitz et The Foo Fighters.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’interprète de « Since U Been Gone » a également récemment terminé une brève résidence au Planet Hollywood le mois dernier, qui présentait des chansons de son album « Chemistry ».

« Chemistry » présente des chansons sur son divorce compliqué avec son ex-mari, Brandon Blackstock.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Le couple a demandé le divorce en 2020, et celui-ci a été finalisé en 2022, Clarkson obtenant la garde physique principale de leurs enfants, River et Remington, et versant à leur père 45 000 $ par mois de pension alimentaire pour enfants.

L’une des chansons de l’album, que Clarkson a interprétée lors du festival de musique iHeartRadio ce week-end, intitulée « Mine », contient des paroles interpellant son ex.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Quelqu’un va vous montrer comment utiliser un cœur, comme vous l’avez fait avec le mien », dit la chanson.