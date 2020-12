Kelly Clarkson offre à ses fans le cadeau de Noël ultime avant les vacances.

Sur un épisode récent de Le spectacle de Kelly Clarkson, la Idole américaine alun a répondu à quelques questions de fans sur la façon d’éviter certaines situations familiales gênantes (et hilarantes).

« Je fais Noël avec le côté pas si amusant de la famille de mon père », a lu le chanteur de « Stronger ». «Cette année, j’ai utilisé la quarantaine comme excuse pour aller aux côtés de ma mère en disant à ma tante que nous restions à la maison, puis je l’ai accidentellement mise dans une discussion de groupe sur« aller avec les plus amusants ». Vais-je en enfer? «

Kelly a ri hystériquement: « Non, mais vous avez tellement de problèmes! Voici le truc: ne mentez pas. Appropriez-le. Et puis soyez comme – écoutez, peut-être que c’est votre opportunité de devenir les plus amusants, vous savez? Juste Vous ne pouvez pas mentir. Dans cette situation, vous devez juste dire: « Désolé, c’était une déclaration étrange. Je m’en tiens à cela, mais oui. Peut-être faisons quelque chose pour renverser la situation. » Un jeu de famille peut-être, je ne sais pas. Tu as creusé ce trou et maintenant tu es juste assis dedans. Cela arrive au meilleur d’entre nous. «