Kelly Clarkson réagit aux allégations d’environnement toxique lors d’un talk-show – Hollywood Life

Crédit d’image : NBC

Kelly Clarkson a rompu son silence, à la suite d’allégations selon lesquelles son talk-show de jour éponyme est devenu un environnement de travail toxique. Vendredi soir 12 mai, elle s’est rendue sur Instagram et a posté le message suivant : « Au cours de mes 20 ans dans l’industrie du divertissement, j’ai toujours dirigé avec mon cœur et ce que je crois être juste. J’adore mon équipe au « The Kelly Clarkson Show », et découvrir que quelqu’un se sent ignoré et/ou manqué de respect dans cette émission est inacceptable. J’ai toujours été, et je continuerai d’être, engagé à créer et à maintenir un environnement sûr et sain au ‘The Kelly Clarkson Show’. Alors que nous nous préparons à déménager sur la côte est, je suis plus déterminé que jamais à faire en sorte que non seulement notre équipe qui déménage, mais aussi notre nouvelle équipe à New York, soit composée des meilleurs et des plus gentils du secteur. Une partie de cette construction comprendra une formation en leadership pour tous les cadres supérieurs, y compris moi-même. Il y a toujours de la place pour grandir et s’assurer que nous sommes / devenons tous la meilleure version de nous-mêmes dans n’importe quelle entreprise. Surtout en matière de leadership, pour s’assurer que toute notion de toxicité est éradiquée.

Puis, dans sa légende, elle a ajouté: « Et parfois, vous pouvez tout faire correctement et les gens vont se plaindre. Heureux de voir que vous vous en sortez et j’espère que tout le monde apprendra quelque chose ici.

Le Idole américaine le message du gagnant vient après que NBCU ait réfuté vendredi Pierre roulante rapport selon lequel les employés de Le spectacle de Kelly Clarkson sont « surmenés, sous-payés » et que l’expérience a été «traumatisant pour leur santé mentale». Dans un communiqué, la société a déclaré: «Nous nous engageons à créer un environnement de travail sûr et respectueux et prenons très au sérieux les plaintes sur le lieu de travail et insinuer le contraire est faux. Lorsque des problèmes sont signalés, ils sont rapidement examinés, étudiés et traités de manière appropriée. Le spectacle de Kelly Clarkson s’efforce de créer un lieu de travail sûr, respectueux et équitable qui nourrit une culture d’inclusivité et de créativité.

Les sources de Pierre roulante a insisté sur le fait que Kelly n’était pas au courant des conditions peu recommandables dans les coulisses de sa propre émission et que les coupables étaient des producteurs et des supérieurs. « Kelly n’a aucune idée à quel point son personnel est mécontent », a déclaré un ancien employé au point de vente, tandis qu’un autre a affirmé: « Je serais choqué si elle le savait. » Ils ont ajouté: «Je serais terrassé si elle savait que le personnel n’était pas payé pendant deux semaines de pause de Noël. Le Kelly avec qui j’ai interagi et que tout le monde connaît serait probablement assez consterné d’apprendre cela.

Bien que la star populaire n’ait peut-être pas été au courant des allégations, cela ne les a pas rendues moins problématiques. Un ancien employé a décrit un scénario dans lequel un producteur « a crié et maudit plusieurs fois sur scène ». Un autre a rappelé qu’un responsable lançait une agrafeuse à travers la pièce tout en « jurant, élevant la voix et faisant une énorme crise de colère ». Et un autre encore a affirmé avoir pris un congé et avoir consulté un psychiatre parce qu’il était tellement « intimidé et intimidé par les producteurs qui se sont mis en quatre pour que les membres du personnel aient peur de poser des questions et de faire leur travail ».

Un employé actuel a essayé de résumer la dualité de l’émission, racontant Pierre roulante » Kelly [Clarkson] utilise une signature: « Faites-en une belle journée et si ce n’est pas génial, changez-la », mais il est difficile d’exister et de travailler dans une machine qui diffuse ce message joyeux, pétillant et positif, puis vous avez des gens ici qui sont juste mal traité.

Maintenant que la nouvelle reine de la conversation de jour a parlé, espérons que le spectacle continuera… de manière plus positive. Et sans accroc dans leur nouvelle maison de New York, alors que Kelly déplace la production de LA à la Big Apple avant la saison prochaine, par Le Los Angeles Times. HollywoodLa Vie vous tiendrons au courant!

