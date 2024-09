Kelly Clarkson réagit au refus de Beyoncé de participer aux CMA

Kelly Clarkson a été surprise mais pas choquée d’apprendre que l’album de Beyoncé Carter le cow-boy n’a été nominé dans aucune catégorie lors des prochains CMA Awards.

« Je trouve ça fascinant, parce que j’ai l’impression que ces chansons étaient partout », a déclaré jeudi le chanteur et animateur de talk-show dans une interview avec NBC10 Boston.

EW a contacté un représentant de Carter et de la Country Music Association.

Bien qu’il n’ait pas obtenu de nominations, Carter le cow-boy a connu un succès commercial. Le premier single « Texas Hold ‘Em » a atteint la première place du classement Hot Country Songs de Billboard, et les fans dévoués de Bey l’ont propulsé à la première place. battre des records de streaming. L’album présente notamment la grande star de la musique country Dolly Parton présentant sa reprise de son tube « Jolene » et des morceaux avec d’autres artistes noirs du genre.

« En fin de compte, j’ai toujours appris dans cette industrie que ce n’est pas nécessairement une question de récompenses ou de tout ça », a déclaré Clarkson. « C’est juste que les gens se présentent, n’est-ce pas ? C’est énorme. »

La chanteuse de « Since U Been Gone » a déclaré que, d’après sa propre expérience, le genre de la musique country est un genre difficile à percer.

Kelly Clarkson a commenté le camouflet de Beyoncé.

« On m’a dit lors d’un déjeuner que si je n’arrêtais pas la pop et que je me lançais dans la country, on ne me jouerait pas », a déclaré Clarkson. « On me l’a littéralement dit en face lors d’un déjeuner, et je me suis dit : « Ok, je veux dire, ne le prenez pas mal, mais je ne vais jamais en choisir un. » »

Clarkson a déclaré que cela avait été « très dur » pour elle.

« J’ai grandi avec la musique country », a déclaré Clarkson. « J’imagine que Beyoncé aussi. Nous sommes tous les deux Texans, donc on ne peut pas y échapper, vous savez, en grandissant là-bas. »

J’aime les segments « Kellyoke » sur elle Spectacle de Kelly ClarksonClarkson a déclaré que ses concerts regorgent d’un mélange de genres et que le public semble approuver.

Le public « aime entendre des trucs country. Ils aiment entendre de la pop. Ils aiment entendre toutes sortes de choses différentes. [I’m] « Bien sûr qu’ils le font aussi avec elle. »

Elle a ajouté : « Je pense que la véritable victoire, c’est que vous n’avez même pas besoin de ce prix. »