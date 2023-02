Kelly Clarkson raconte à Shania Twain son dysfonctionnement passé de sa garde-robe sur scène: “J’étais commando”

Kelly Clarkson et Shania Twain ont révélé leurs mésaventures passées sur scène lors du talk-show “The Kelly Clarkson Show” cette semaine, et la chanteuse “Because of You”, Clarkson, a d’abord admis que sa robe avait failli tomber lors d’un de ses spectacles.

“Une fois dans mon changement rapide, ils ont oublié de faire quelque chose”, a déclaré Clarkson après que Twain ait remarqué que quelque chose se casse toujours et “il y a beaucoup de jurons” dans la salle de changement rapide.

“Ils m’ont zippé mais ne l’ont pas fait – et j’ai beaucoup sauté pendant cette tournée, alors ma robe s’est presque complètement détachée”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle faisait “commando” à l’époque.

Elle a ri, “Alors, ça aurait été une vraie plage européenne très vite.”

HARRY STYLES DÉCHIRE SON PANTALON AU MILIEU DU CONCERT DEVANT JENNIFER ANISTON, CONTINUE COMME RIEN NE S’EST PASSÉ

La star de la country a déclaré que la “plus grosse mésaventure” qu’elle avait eue sur scène n’était pas un dysfonctionnement de sa garde-robe.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“En fait, la plus grosse mésaventure que j’ai eue sur scène était avec mon cheval”, a-t-elle déclaré. “Mon cheval, j’étais sur scène, laisse tomber un gros caca. Et je veux dire, c’est gros, et c’est torride, et ça pue, vous savez.”

Elle a dit que cela ne la dérangeait pas particulièrement parce qu’en tant que vraie fille de la campagne, “tout” qu’elle possède “sentait le caca de cheval, mais c’était vraiment gênant”.

Alors, elle a dit qu’elle s’était tournée vers le public en plaisantant, “S— arrive.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Clarkston, en riant, a déclaré qu’elle “aurait adoré être à ce spectacle”.