Kelly Clarkson quitte Los Angeles pour un « nouveau départ » après avoir « lutté » contre son divorce

La chanteuse de « Breakaway » Kelly Clarkson quitte le faste et le glamour de Los Angeles pour la Big Apple.

« Je vais être très honnête : je pensais que je prenais une horrible décision », a admis Clarkson, 41 ans, à USA Today. « Je savais que j’avais besoin d’un nouveau départ et que je ne pouvais pas être à Los Angeles. »

L’animatrice du Kelly Clarkson Show a avoué dans quel État elle envisageait de déménager avant de faire ses valises pour New York.

« Je voulais vraiment être dans le Montana, mais on ne peut pas encore vraiment faire un spectacle à partir de là. Alors je me suis dit : ‘La seule autre option serait probablement New York.' »

La chanteuse lauréate d’un Grammy a déménagé son émission de jour pour sa cinquième saison sur la côte Est, son studio étant situé au 30 Rockefeller Plaza.

« À ce stade, j’ai 40 ans. Maman a loué quelque chose de sympa ! » » a fait remarquer Clarkson. « Je me suis dit : ‘Je ne vis pas ici à moins que ce soit juste à côté du parc et vraiment sympa pour les enfants.' »

Le déménagement de la mère de deux enfants intervient après son divorce avec Brandon Blackstock.

Clarkson et Blackstock se sont mariés en 2013 et elle a demandé le divorce en 2020 après sept ans de mariage. Ils partagent deux enfants – River Rose et Remy.

L’interprète de « À cause de toi » a expliqué que cette rupture était en partie la raison pour laquelle elle avait décidé de fuir Los Angeles.

Elle a également révélé qu’elle était la plus heureuse depuis longtemps avec son divorce derrière elle.

« … divulgation complète, j’ai souvent souri parce que j’avais beaucoup de difficultés dans ma vie personnelle », a expliqué Clarkson à USA Today. « J’ai beaucoup appris sur ce que je suis capable de gérer, et aussi sur ce que vous ne devriez pas gérer. C’était moi qui disais « au revoir » à « The Voice » et faisais ce grand déménagement. J’aime cette famille, mais j’étais du genre : ‘J’ai du mal. Je ne peux plus sourire. Je n’ai pas envie de sourire.' »

Clarkson participe au concours de musique depuis neuf saisons. Elle est apparue dans les saisons 14 à 21 avant de faire une brève pause et de revenir pour la saison 23.