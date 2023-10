Kelly Clarkson n’est pas amusée par la romance de Taylor Swift et Travis Kelce qui interfère avec la NFL.

En interviewant le comédien Bowen Yang dans l’épisode de « The Kelly Clarkson Show » de vendredi, l’animatrice et son invité ont discuté du récent épisode de « Saturday Night Live », qui se moquait de la couverture de la relation naissante entre Swift et Kelce. L’interprète de « Since You’ve Been Gone » a admis que le sketch était « hilarant », mais elle n’est pas fan de ce qui se passe dans la vraie vie.

« Ce n’est pas hilarant de voir à quel point la NFL est en train de s’emparer littéralement des gens qui aiment regarder le sport maintenant », a-t-elle déclaré. « C’est comme si vous regardiez ‘Housewives’ pendant que vous regardez. »

L’ancien coach de « Voice » a expliqué que depuis que Swift a commencé à assister aux matchs pour regarder Kelce jouer, les commentateurs de la NFL passent la majorité de leur temps « à parler simplement de ragots », alors qu’elle se demande : « Et la pièce ?, » avant d’ajouter en plaisantant : » Ils prennent le relais ! «

Dans le sketch, les acteurs de « SNL » Kenan Thompson, Mikey Day, James Austin Johnson, Devon Walker et Molly Kearney ont parodié le panel « Fox NFL Sunday », avec le groupe de comédiens tentant de discuter d’un match des Eagles de Philadelphie contre les Jets de New York sans mentionner Swift – une tâche qui s’est avérée plus facile à dire qu’à faire.

Thompson, en tant qu’animateur Curt Menefee, a eu du mal à garder le reste du panel sur la bonne voie alors qu’ils commençaient à débattre de lui pour savoir si Swift et Kelce étaient un couple ou simplement des amis, et alors qu’ils commençaient à chanter l’une des chansons de Swift. Après plusieurs tentatives pour garder les hommes sur le sujet, Thompson est passé à la publicité en disant: « Quand nous reviendrons, nous allons parler à quelqu’un qui veut vraiment parler de football », après quoi Kelce a fait une apparition surprise.

« C’était tellement sauvage. Nous ne nous attendions pas à ce qu’ils viennent. Je tourne au coin, ils sont au bureau des pages et… je me dis : ‘Oh, il y a deux des personnes les plus grandes que j’ai jamais vues. Qui le sont-ils ?' », a expliqué Yang après avoir vu Kelce et Swift sur le plateau de « SNL ». « Et puis je me suis dit : ‘Oh, mon Dieu, wow, c’est eux ! OK, ils sont là’, et c’était fou. »

Swift a également fait une apparition surprise en présentant l’invité musical de l’épisode, Ice Spice, avec qui elle a collaboré sur sa chanson « Karma ».

Clarkson et Yang ont ensuite discuté du succès de Swift avec sa tournée Eras, Clarkson qualifiant la décision de Swift de transformer le concert en film de « idée intelligente », car elle permet à ceux qui n’ont pu assister à aucun des spectacles en direct. , comme elle-même, l’occasion de vivre le spectacle autrement. « Il y a tellement de nostalgie chez les gens qui sont fans depuis si longtemps », a-t-elle ajouté.

Clarkson a été étonné du nombre de personnes si investies dans le film, plaisantant en disant que « les randos fabriquent des bracelets et les distribuent » et disant que Swift a « une équipe de rue tellement incroyable ».

« Il [the movie] était partout. J’ai littéralement mangé dans un restaurant ici, en bas, et nous partions, Caitlyn, qui nous servait, nous a dit : ‘Hé, j’ai fait ces bracelets’, et elle a dit quelque chose et pour les débuts ou quelque chose du genre », a déclaré Clarkson. « J’ai simplement accepté. Je me suis dit : « Merci, c’était tellement gentil », puis je suis parti et nous nous sommes dit : « De quoi parlent-ils ? »

Elle a poursuivi en admettant qu’il n’était pas surprenant que le film « ait battu toutes ces statistiques et tous ces records », notant que « c’est Taylor ».

Selon Forbes, la tournée Eras a rapporté jusqu’à présent 780 millions de dollars, le film ayant rapporté 92,8 millions de dollars lors de son premier week-end.