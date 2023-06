Kelly Clarkson a déclaré que ses enfants étaient toujours « inflexibles pour garder le rêve vivant » de se remettre avec son ex-mari Brandon Blackstock même après trois ans de séparation.

« Chaque fois qu’il est mentionné qu’il est peut-être avec quelqu’un d’autre, ils tiennent vraiment à garder ce rêve vivant que nous pourrions toujours être ensemble – et nous ne sommes jamais ensemble », a déclaré la chanteuse « Stronger » à Glennon Doyle sur son podcast, » Nous pouvons faire des choses difficiles », mercredi.

Clarkson a déclaré qu’il était difficile de décider de rester dans une relation difficile.

Mais alors qu’elle sentait qu’il était difficile de mettre fin à sa relation avec le père de ses enfants, elle a révélé : « Je suis une meilleure mère, après [the divorce]. Je suis une bien meilleure mère parce que je pense que lorsque vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes capable d’être honnête avec les autres. Mais parfois, vous ne savez pas que vous vous mentez.

« L’amour est délicat. Cela vous convainc vraiment que vous faites la bonne chose. C’est juste une chose vraiment difficile quand vous aimez quelqu’un si profondément d’avoir la bonne réponse. »

Clarkson et le producteur Brandon Blackstock se sont mariés en 2013 et elle a demandé le divorce en 2020. Ils partagent deux enfants – River Rose, 8 ans, et Remy, 7 ans.

La femme de 41 ans a déclaré qu’elle ne savait pas toujours comment parler à ses enfants de son divorce avec Blackstock, car ils avaient leur propre « relation séparée » avec leur père.

« Je me dis : ‘Je ne peux pas te raconter toute cette histoire' », a-t-elle ajouté.

River Rose, 8 ans, est « très intelligent » et « curieux » et « attrape tout », a déclaré Clarkson à Doyle, ajoutant: « Je ne peux pas laisser un soupçon de sarcasme sur le sol. Je ne peux rien faire. Je dois être si dessus. »

Doyle a révélé que lorsque sa fille était jeune, elle s’est rendu compte qu’elle était restée avec son ex avec l’intention de « bien materner alors que c’est vraiment du mauvais mannequinat » parce qu’elle ne voudrait pas de sa relation pour sa fille.

Clarkson a déclaré que même enfant, elle se souvenait avoir vu des drapeaux rouges dans les relations de sa propre mère.

« Même en regardant ma mère dans deux mariages différents, il y a des choses que vous remarquez même en tant qu’enfant et vous vous dites : « C’est malsain », n’est-ce pas ? » dit-elle.

Elle a ajouté qu’elle était sur la « clôture » depuis longtemps dans son mariage avec Blackstock.

« Le tiraillement, comme, aimer quelqu’un si profondément et le tiraillement, comme, avoir vraiment besoin de s’aimer autant ou plus, et c’était comme, ‘Je ne sais tout simplement pas si je peux faire ce tout en essayant de faire ce plus », a-t-elle déclaré.

Malgré son divorce, Clarkson a révélé qu’elle croyait toujours que les gens pouvaient changer et qu’elle n’aimait pas abandonner les gens. Elle a dit que cela lui avait été inculqué par sa foi quand elle était jeune après qu’un pasteur soit devenu comme une figure paternelle pour elle alors qu’elle n’en avait pas.

« Donc, pour une personne qui n’a pas connu ce genre d’amour, cela se voit, et vous changez, c’est pourquoi j’y crois », a-t-elle expliqué à propos de son optimisme.

« C’est une belle chose de voir le potentiel des gens, et c’est aussi une belle chose d’aimer ne pas abandonner. »