Kelly Clarkson, la gagnante originale d’American Idol, révèle si elle reviendrait après avoir quitté l’émission rivale « The Voice »

Il y a trois petites semaines, « American Idol » disait au revoir à Katy Perry, laissant une place vacante dans le jury aux côtés de Luke Bryan et Lionel Richie.

Depuis qu’elle a annoncé son départ plus tôt cette année, les fans et les médias ont spéculé sur qui pourrait prendre le poste convoité de Perry.

On a demandé à Kelly Clarkson, gagnante originale de « Idol », si elle ferait un moment de boucle et reviendrait à la série en remplacement de Perry. Clarkson a été entraîneur dans l’émission concurrente « The Voice » des saisons 14 à 21 avant de prendre une courte pause. Elle a fait un bref retour pour la saison 23 l’année dernière.

LA JUGE KATY PERRY DE ‘AMERICAN IDOL’ VEUT QUE JELLY ROLL LA REMPLACE DANS LE SPECTACLE

« Non. Non. Je ne peux pas faire ça, uniquement parce que je l’ai promis à mes enfants. Je me disais : ‘Je veux être là autant que possible' », a expliqué Clarkson avec « Divertissement ce soir » aux Daytime Emmy Awards. « Et cela me mettrait à Los Angeles, et c’est pourquoi j’ai dû quitter ‘The Voice’. »

Clarkson a remporté la première saison de « American Idol » en 2002. Elle a fait ses débuts dans « The Voice » en 2018. « J’adore cette équipe. Et elle me manque tellement », a déclaré Clarkson à ET à propos de son équipe sur « The Voice ». « .

Clarkson, 42 ans, avait précédemment admis que ses quatre dernières saisons de « The Voice » étaient un défi. « Divulgation complète, j’ai souvent souri parce que j’avais beaucoup de difficultés dans ma vie personnelle », a déclaré Clarkson. USA aujourd’hui en octobre.

« J’ai beaucoup appris sur ce que je suis capable de gérer, et aussi sur ce que vous ne devriez pas gérer. C’était moi qui disais « au revoir » à « The Voice » et faisais ce grand déménagement. J’aime cette famille, mais j’étais comme : « J’ai du mal, je ne peux plus sourire. »

Clarkson a quitté Los Angeles avec ses deux enfants pour New York, où elle tourne son programme « The Kelly Clarkson Show ».

En février, Perry a confirmé qu’elle serait quitter « American Idol » après avoir été juge pendant sept ans. À l’époque, la chanteuse avait déclaré qu’elle attendait avec impatience les choses à venir. « J’ai des choses prévues pour cette année », a-t-elle annoncé sur « Jimmy Kimmel Live! »

Perry a depuis défendu le musicien Jelly Roll pour prendre sa place prochaine saison.

Plusieurs autres noms ont été proposés pour remplacer Perry, notamment Meghan Trainor et Jon Bon Jovi.