Quand il était temps de fêter ses 38 ans en avril 2020, Clarkson avait un souhait totalement relatable.

«J’ai littéralement regardé mon mari, parce que c’était une semaine de travail difficile et tout sans arrêt, et j’ai dit: ‘Je ne veux pas cuisiner un putain de repas. Je ne veux pas nettoyer un seul vêtement . Je ne veux rien faire », se souvient-elle à Seth Meyers. «Peut-être que… si mes enfants venaient à entrer et m’embrassaient, ce serait très bien et ensuite ils partiraient.

Elle a ajouté en riant: « Alors, le jour de mon anniversaire, j’ai littéralement demandé à être laissée seule, ce qui est drôle puisque nous sommes tous isolés. Mais je ne suis pas isolée. Je suis constamment entourée de gens. Donc, j’étais seul et j’aimais ça et je n’ai rien fait d’autre que manger des trucs sur lesquels j’avais probablement pris 10 livres et j’ai regardé, vous savez, tout ce que je regardais – je ne me souviens même pas. «