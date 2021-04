Kelly Clarkson de THE Voice et l’entraîneur invité Snoop Dogg ont fondu en larmes alors que la candidate Anna Grace a révélé qu’elle était «presque morte» d’une maladie grave.

Dans l’épisode de ce soir de la compétition NBC, le rappeur – qui est le Mega Mentor de cette saison – et la pop star ont tous deux eu des «larmes coulant» après la performance émotionnelle.

La prétendante à The Voice, Anna, 20 ans, a répété avec ses entraîneurs superstar avant de participer aux deuxièmes rounds de bataille.

Elle a expliqué qu’elle allait faire le hit country de The Band Perry, If I Die Young, mais a ajouté sa propre touche personnelle à la piste.

«Cette chanson est une chanson tendue», a déclaré Kelly, 39 ans, en demandant pourquoi elle avait choisi la triste ballade.

Anna a répondu: «Quand j’avais 17 ans, j’ai été très malade avec un tas d’infections et j’ai failli perdre la vie à cause de cela.

«La musique est ce qui m’a aidé à traverser ça. «Si je meurs jeune», c’était presque moi. La phrase qui me frappe le plus est «Seigneur, fais-moi un arc-en-ciel, je brillerai sur ma mère».

«Parce que ma mère et moi sommes si proches, je m’inquiétais de ce qui lui arriverait si quelque chose m’arrivait. C’est toujours ma plus grande peur tous les jours. Elle est ma plus grande supportrice.

Kelly a ensuite sangloté et pleuré: « J’ai littéralement des larmes coulant sur mon visage. »

«Votre histoire est incroyable parce que vous l’avez surmontée. J’essaie d’empêcher ces larmes de couler de mes yeux, »dit Snoop en s’essuyant le visage.

La candidate de télé-réalité a continué à la chanter magnifiquement, et Kelly a admis qu’elle avait des «frissons» de son interprétation «éthérée».

