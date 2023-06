Kelly Clarkson dit qu’elle a été « aveuglée » par des allégations d’environnement de travail « toxique » dans son émission-débat

Kelly Clarkson a admis que des changements étaient déjà en place pour la cinquième saison de son talk-show après que des accusations ont fait surface concernant un environnement de travail « toxique ».

Clarkson a déclaré qu’elle « avait définitivement été prise de court » par un rapport publié en mai dans lequel un membre du personnel actuel et 10 anciens membres du personnel alléguaient des abus de la part de producteurs et d’autres employés de haut rang.

« Je pense que l’important est que nous entrions dans cet état d’esprit d’annuler tout ou tout le monde. Et ce n’est pas malsain parce que c’est comme, ‘OK alors …’ Parce que ce que vous dites, c’est que chaque fois que quelqu’un dit quelque chose, alors c’est juste fini, « , a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter.

« Et ce n’est pas comme ça que vous travaillez sur les choses. Vous devez progresser. Vous devez dire: » Oh mec, eh bien, peut-être que nous pouvons faire mieux dans ce domaine. Évidemment, nous avons peut-être raté la cible ici, alors que pouvons-nous faire mieux ?' »

« THE KELLY CLARKSON SHOW » FACE À DES ACCUSATIONS D’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL « TOXIQUE » DE LA PART DU PERSONNEL : RAPPORT

D’anciens membres du personnel ont affirmé dans un article de Rolling Stone que le producteur exécutif de l’émission, Alex Duda, aurait « protégé Clarkson » du « climat » créé par Duda.

« Je pense qu’Alex Duda est un monstre », a déclaré un troisième employé. « J’ai une amie productrice exécutive qui m’a prévenu de ne pas accepter ce travail, car apparemment elle l’a fait à chaque émission sur laquelle elle a travaillé. »

KELLY CLARKSON, LES ENFANTS DE L’EX BRANDON BLACKSTOCK ‘GARDENT TOUJOURS LE RÊVE’ DE LA RÉCONCILIATION APRÈS LE DIVORCE

Certains des changements apportés à la série incluent le déplacement de la production à New York. L’émission de variétés est tournée sur le terrain des studios Universal à Los Angeles depuis 2019.

« Je sais que ça craint d’avoir quelque chose, quelque chose se passe dans les coulisses que vous ne saviez peut-être pas. Mais je pense aussi que c’est un bon point », a déclaré Clarkson. « Saison cinq, commençons, rappelons à tout le monde qui nous sommes, non seulement à l’extérieur, mais à l’intérieur et comment nous aimons nous comporter et comment nous aimons … Je ne sais pas, continuez simplement dans la vie professionnelle quotidienne. «

Elle a poursuivi: « Beaucoup d’entre nous sont plus âgés maintenant. J’ai 41 ans. Je me dis: » Je ne veux pas venir travailler avec des gens qui ne s’amusent pas. Je n’en ai pas besoin, je préfère être dans mon ranch, si je suis réel. Donc je veux que tout le monde se sente heureux et se sente responsabilisé et inspiré.

L’artiste a également ajouté que le rapport aidait simplement à reconnaître qu’il y avait un problème dans les coulisses.

« Je pense que c’est tout ce que cela a fait pour nous, c’est reconnaître: OK, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être. Je ne savais pas quand cela est sorti pour la première fois », a déclaré Clarkson. « Alors, comment résoudre ce problème ? Comment pouvons-nous être de meilleurs exemples ? »

Elle a ajouté: « Donc, nous le faisons déjà et nous ajoutons à ce que nous avions déjà prévu au départ, juste pour nous assurer que tout le monde se sent inclus et fait partie de l’équipe. »

Clarkson a également abordé une autre partie difficile de sa vie – son divorce avec son ex-mari Brandon Blackstock.

Les deux étaient mariés depuis près de sept ans lorsqu’elle a déposé des documents pour mettre fin à leur mariage en juin 2020. Leur divorce a été finalisé en mars 2022.

De nombreuses chansons de son 10e album studio « Chemistry » ont été écrites sur des vols entre les dépôts de garde. Elle partage deux enfants avec son ex et, dans le cadre de leur règlement de divorce, doit lui verser une pension alimentaire mensuelle.

« Pour être franche », a-t-elle dit, « il y avait des moments où j’emmenais mes enfants chez mon ex, puis je devais revenir en avion et me réveiller des heures plus tard pour travailler à nouveau. Et j’étais épuisée physiquement , mentalement, émotionnellement. Sur ces vols de retour quand je suis seul, ce sont les moments vraiment difficiles. Et c’est à ce moment-là que beaucoup de chansons ont été écrites parce qu’il se passait tellement de choses et que je traitais tellement.

La chanson titre, « Red Flag Collector », fait référence aux difficultés de Clarkson à travers le divorce controversé, en plus de sa tentative de changer légalement son nom.

« Eh bien, j’étais vraiment énervée », a-t-elle déclaré. « Les choses se disent et vous entendez parler de ce divorce et de cette situation, les choses reviennent et c’est la chose la plus folle. Ce ne sont pas de vraies choses qui se disent, et j’étais en colère, mais le fondement de cela est blessé … Et oui, je viens de comprendre N’est-ce pas? J’ai vraiment dit ce que je voulais.