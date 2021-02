Kelly Clarkson a révélé qu’elle trouvait «difficile» de coparentalité avec son ex-mari Brandon Blackstock au milieu de leur divorce.

La chanteuse, 38 ans, a parlé des difficultés auxquelles elle est confrontée avec Brandon alors qu’ils tentent de partager les tâches parentales pour sa fille Rose, six ans, et son fils Remington Alexander, quatre ans, tout en parlant à la mère d’un enfant Khloe Kardashian lors de son émission-débat de jour. .

Kelly et Khloe ont beaucoup en commun, car la star de Kardashian co-parents sa fille de deux ans True avec Tristan Thompson.

« Vous parlez de coparentalité, et je le fais en ce moment aussi », a déclaré Kelly à la star de télé-réalité.

« C’est difficile … Je sais qu’avec Brandon et moi, c’est juste une chose difficile parce que nous sommes dans des endroits différents, et c’est comme, nous sommes tous les deux d’accord sur les choses principales, mais c’est difficile quand vous n’êtes pas tous ensemble temps, pour moi personnellement. «







(Image: kellyclarkson / Instagram)



Elle a ajouté plus tard dans l’interview qu’elle et Brandon en font une priorité de « se concentrer sur leurs enfants ».

« Tant que vous vous assurez qu’il s’agit des enfants et de leur intérêt supérieur, nous sommes tous les deux d’accord », a déclaré Kelly.

En juin 2020, Kelly a demandé le divorce de Brandon.

Une source a précédemment déclaré à PEOPLE qu’elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour «s’assurer que ses enfants grandissent dans un environnement stable et aimant» au milieu de leur séparation.







(Image: Le spectacle Kelly Clarkson / Youtube)



S’exprimant lors de sa propre émission en novembre, Kelly a déclaré que sa mère lui avait donné de bons conseils en grandissant qu’elle avait pris en compte lors de la rupture de leur mariage.

La star a révélé: « Même à 38 ans, j’ai l’impression de toujours changer et progresser – dans un bon sens, dans le bon sens – et je veux toujours m’assurer d’être la meilleure version de moi-même. »

«Ma mère me dit depuis que je suis enfant:« Vous êtes celui dont vous vous entourez ». Vous voulez vous assurer que vous êtes entouré de personnes qui veulent également être les meilleures versions d’elles-mêmes et qui veulent également un bon objectif commun pour tout le monde, pas seulement pour eux-mêmes, non?







(Image: Getty Images pour ACM)



«Les gens pourraient être mauvais pour vous dans un certain temps. Et je pense que tout le monde dit simplement, ‘Oh, eh bien cela signifie qu’ils sont mauvais.’ Eh bien, cela ne signifie pas nécessairement cela, cela signifie simplement que vous êtes sur des chemins différents. Et je pense que ce n’est pas grave. Tout le monde est sur une courbe d’apprentissage différente, et tout le monde apprend quelque chose de différent à des moments différents. «

Kelly est également la belle-mère des enfants de Brandon d’une relation précédente – Savannah, 19 ans et Seth, 14 ans.

