Kelly Clarkson est à l’affût de « The Voice ».

L’ancien « American Idol » a décroché un tour convoité de quatre chaises lors du deuxième et dernier tour de KO lundi après que Nick Jonas « ait vraiment gâché » ses paires (encore).

Jonas a fait correspondre Zae Romeo, 21 ans, et Rachel Mac, 16 ans, pour mettre en valeur la jeunesse de son équipe, mais l’a immédiatement regretté.

« Ce sont deux de mes plus jeunes et deux de mes favoris, ce qui me donne l’impression d’être un idiot de les avoir rassemblés. Oups », a déclaré Jonas. Le méga-mentor Snoop Dogg a donné ses deux cents et a dit qu’il « détesterait être celui qui choisirait entre ces deux », Jonas a convenu: « Moi aussi. »

(Si cela vous semble familier, c’est parce que Jonas a fait la même erreur pendant le Battlest il y a deux semaines. Il se disait alors « idiot », mais n’a apparemment pas appris de son erreur.)

Roméo a chanté « Electric Love » de Børns lors du KO face à face avec Mac, qui a interprété « Foolish Games » de Jewel.

« J’ai été ému », a déclaré Clarkson après la performance de Romeo. Elle a dit à Mac, le plus jeune chanteur de la compétition, « Je ne peux pas croire que tu as 16 ans. C’est scandaleux. »

Shelton se moqua, « Je suis intéressé de voir ce que Nick va faire ici. »

Jonas a choisi Mac comme gagnant, l’appelant son « cheval noir ». Cela a laissé Roméo au bord de l’élimination, mais pas pour longtemps. Clarkson appuya instantanément sur son bouton de vol.

« C’est une évidence. Je me suis tourné pour vous dans les stores, je vous ai aimé dans les batailles de chez moi dans mes pyjamas », a déclaré Clarkson, se référant à sa brève interruption due à la maladie. « Ta voix m’a donné la chair de poule pendant toute la performance. »

«Zae est incroyable», a-t-elle ajouté. « Je pense que Nick a vraiment foiré là-haut. »

L’épisode de lundi a également marqué le début du KO à quatre.

Voici comment cela fonctionne: les quatre artistes sauvés par leurs entraîneurs dans les batailles concourront pour le vote des États-Unis. Le chanteur qui recevra le plus de votes se qualifiera pour les éliminatoires en direct.

« Nous avons littéralement quatre styles très différents et quatre grandes voix pour tout donner », a déclaré Jonas. « C’est ce dont parle cette émission. C’est à vous à la maison de décider qui reste dans ce truc. »

La légende a qualifié le KO à quatre de «la partie la plus stressante» de la compétition. Pas de pression.

Carolina Rial de Team Legend a chanté « Anyone » de Demi Lovato; Savanna Woods de l’équipe Clarkson a interprété « Black Hole Sun » de Soundgarden; Emma Caroline de l’équipe Shelton a offert une version de « Neon Moon » de Brooks & Dunn; et Devan Blake Jones de l’équipe Jonas a chanté « Sign of the Times » de Harry Styles.

La légende a déclaré que la puissante performance de Rial était un « appel à l’Amérique ». Shelton a dit qu’il « ne pouvait pas être plus heureux » avec l’interprétation de Caroline. Clarkson a applaudi la gamme « incroyable » de Woods, tandis que Jonas a dit que Jones a livré la « meilleure performance vocale que nous ayons entendu de votre part jusqu’à présent ».

Le vote est ouvert sur l’application officielle « The Voice » et NBC.com/VoiceVote jusqu’à 7 h. ET mardi. Le vainqueur du KO à quatre sera annoncé au début des spectacles en direct en mai.

