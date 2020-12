Kelly Clarkson dit qu’à un moment de son mariage avec Brandon Blackstock, elle a réalisé que « ce n’est pas du bonheur ».

La chanteuse, 38 ans, a demandé le divorce de son mari Brandon depuis sept ans en juin plus tôt cette année, après avoir réalisé qu’elle voulait quitter leur union.

Apparaissant sur son talk-show éponyme par appel vidéo, Kelly a discuté avec l’auteur Glennon Doyle et la chanteuse Alicia Keys.

Kelly a interrogé Glennon sur son dernier livre, qui explique en détail comment son premier mariage avec Craig Melton s’est effondré, avant de tomber amoureuse du footballeur Abby Wambach.

Réfléchissant à son propre processus de divorce, Kelly a déclaré: « Glennon, vous écrivez sur les retombées de votre divorce – je suis évidemment en train d’en traverser une en ce moment. »







Elle a ajouté: « C’est horrible. Il y a tellement de parties difficiles. Le plus difficile pour moi, ce sont les enfants … Je pense que, en tant que femmes en particulier, nous sommes formés pour tout affronter et gérer cela et tout va bien. Mais ce sont vos bébés qui vous préoccupent. «

La chanteuse partage sa fille River, cinq ans, et son fils Remington, quatre ans, avec son ex-mari, et admet que « ce sont toujours les enfants » dont elle s’inquiète.

Brandon a également deux enfants d’un précédent mariage.

Glennon a déclaré: « Nous sommes formés pour croire à éviter à tout prix une famille brisée. »







L’auteur se souvient avoir vécu son premier mariage pour le seul plaisir de sa fille.

« Nous avons tous été formés pour croire qu’une bonne mère est une menteuse », a-t-elle ajouté. « Je n’ai pas quitté un mariage en dépit d’être une bonne mère; je suis partie parce que je suis une bonne mère. »

Les paroles de Glennon ont résonné chez Kelly, qui a répondu: « C’est ce que j’avais besoin de voir pour faire un pas dans ma propre vie. »

Kelly a admis qu’au cours de ses sept ans d’union avec Brandon, elle a réalisé: « Ce n’est pas du bonheur, et nous méritons tous les deux mieux. »







Elle a ajouté: « Cette phrase m’a tellement frappé: je ne veux pas de ça pour tout le monde dans ce scénario en ce moment. »

Cela survient alors que Kelly a obtenu la garde principale de ses enfants, selon des documents judiciaires.

Maintenant, Brandon aurait déposé des documents juridiques demandant 436000 $ (327274 £) au total mensuel pour la pension alimentaire pour époux et enfants à la suite de la décision du juge – selon TMZ.

Une source a informé PEOPLE du déménagement: « Brandon a été tout aussi déraisonnable dans ses demandes de pension alimentaire pour enfants et époux, ainsi que les honoraires d’avocat. »







La source a ajouté: « Kelly a proposé de payer toutes les dépenses des enfants, mais Brandon semble penser qu’il a droit et a besoin de 301 000 $ en pension alimentaire pour époux et 135 000 $ en pension alimentaire pour enfants par mois. »

Les deux hommes devraient partager la garde conjointe de leurs enfants, bien que Kelly ait la garde physique principale des enfants à Los Angeles, où elle vit.

Brandon aura ses enfants les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois.

