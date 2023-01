Kelly Brook semble méconnaissable dans les clichés de Celeb Love Island alors qu’elle supplie les patrons de la laisser héberger un nouveau spin-off d’âge moyen

KELLY Brook a été aperçu méconnaissable dans une série de clichés de retour de Celebrity Love Island.

La star pouvait être vue très différente alors qu’elle souriait dans un certain nombre de clichés de la série originale de l’émission ITV2.

Kelly avait l'air très différente dans les clichés de retour

Elle a posé aux côtés de son co-animateur Patrick

Kelly, 43 ans, était à la tête de la toute première série de Love Island – alors appelée Celebrity Love Island – en 2005.

Elle a été rejointe par Patrick Kielty pour les deux séries de l’émission populaire, diffusée sur ITV et terminée en 2006.

La semaine dernière, Kelly s’est rendue sur son Instagram pour partager des clichés de son moment de présentation de l’émission – car elle avait l’air très différente.

Les clichés impertinents ont vu le mannequin porter un certain nombre de hauts et de robes décolletés alors qu’elle affichait sa silhouette.

Assise sur la plage et exhibant ses courbes lors de ses segments de spectacle, Kelly avait l’air jeune dans le post de retour.

“Vintage”, Kelly a sous-titré les clichés, marquant la série de rencontres ITV2 – alors que ses fans se précipitaient vers la section des commentaires pour jaillir de ses regards “époustouflants” sur l’ancien programme.

Cela survient alors que Kelly s’est proposée pour animer la nouvelle émission après avoir déclaré qu’elle “avait fait la toute première série”.

Les patrons de la télé ont officiellement confirmé le nouveau programme plus tôt cette semaine et demandent déjà aux personnes amoureuses âgées de plus de 40 ans de postuler.

Le présentateur de radio et mannequin a déclaré : « Je dois le faire. Je suis désolé mais je suis vintage Love Island. J’ai fait la première série. Bonjour?!”

Elle a ajouté: “Je veux juste lever la main pour ce travail s’ils recherchent un hôte. Je ne peux toujours pas très bien présenter, mais cela n’a pas d’importance.

La série se déroulait sur une île des Fidji et mettait en vedette des célébrités célibataires qui cherchaient à trouver l’amour.

Parmi la programmation figuraient Callum Best, Atomic Kitten Liz McClarnon et l’ancien acteur d’EastEnders Michael Greco.

La présentatrice de télévision Jayne Middlemiss et le propriétaire de la discothèque Fran Cosgrave ont remporté la série réservée aux célébrités.

S’exprimant lors de son émission de radio Heart FM avec JK (Jason King), Kelly a révélé qu’un grand producteur de télévision l’avait emmenée à Love Island et lui avait «présenté» le travail.

Le mannequin a déclaré: «Elle m’a montré une carte de ce à quoi Love Island allait ressembler et elle a présenté toute l’idée.

«J’étais là à la graine de celui-ci. J’étais producteur consultant sur la première série de Love Island !

Kelly est maintenant mariée à l’acteur italien Jeremy Parisi, après s’être marié lors d’une cérémonie italienne en août dernier.

Kelly a partagé une collection de clichés de la série sur son Instagram

Elle est maintenant mariée à Jeremy Parisi