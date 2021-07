Kelly Brook montre que vous n’avez pas besoin d’enfants pour avoir une vie bien remplie

IL EST de plus en plus évident qu’en tant que femmes, nous commençons à prendre en charge le discours public et à changer beaucoup de conversations.

Non seulement nous nous ouvrons sur les changements physiques que nous sommes obligés de subir, mais nous donnons enfin la parole aux couches d’abus ou de violations que nous avons vécues en tant qu’individus.

Kelly Brook pose pour la nouvelle gamme de vêtements F&F pour Tesco

Kelly dit qu’à 41 ans « elle ne court plus après le mariage, les enfants et la minceur » Crédit : Instagram

Quelque chose que la charmante Kelly Brook a dit la semaine dernière m’a rappelé un autre changement de cap que nous organisons.

La mannequin, actrice et animatrice de radio dit qu’à 41 ans, elle « ne court plus après le mariage, les enfants et la minceur ».

Elle n’est pas la première femme à partager cette honnêteté et, après avoir fait une fausse couche il y a dix ans, c’est une déclaration courageuse.

Elle aura donné la parole à tant de femmes qui en ont marre qu’on leur demande quand elles vont avoir un bébé ou fonder une famille.

Malgré la progression des femmes qui ont gravi les échelons de leur carrière avec diligence ou de ces femmes audacieuses qui ont brisé ce plafond de verre d’un seul poing, culturellement et sociétalement, nous sommes toujours coincés dans une sorte d’ornière en ce qui concerne nos attentes en matière de fertilité féminine.

Avoir des enfants reste une attente et en quelque sorte pas une décision.

Même ma génération de femmes, à qui on a accordé des « opportunités » au-delà des générations précédentes, a toujours gravé dans nos âmes – peu importe la gravité – qu’avoir des enfants est une présupposition pour tout le reste dans la vie.

Je vous parle en femme très maternelle. J’ai connu, cru et fait confiance à mes instincts envers la maternité depuis l’âge de dix ans. C’était, j’en étais sûr, mon destin.

À l’époque, je ne visualisais rien d’autre dans mon avenir. Vous pourriez difficilement me blâmer quand vous pensez à quel point le fait d’être une mère est censé être «naturel et intuitif». Il y a une raison pour laquelle vous avez un utérus, vous savez.

Et pourtant, les femmes que j’ai croisées dans la vie ont retardé leur maternité.

Ils l’ont évité, esquivé et contourné avec une longue liste de ce qui pourrait être considéré comme des excuses par la société, mais qui sont, en fait, de sacrées bonnes raisons.

L’une de mes meilleures amies à l’université de secrétariat a toujours été très directe, simple et, parfois, terrifiante à propos de son désir d’une vie sans enfant.

Et je l’ai toujours respectée pour ça. J’étais tellement impressionné qu’elle sache ce qu’elle voulait et encore plus humilié par le fait qu’elle n’avait pas peur de dire sa vérité.

Elle était en minorité parce que la grande majorité des autres femmes que j’ai rencontrées voulaient avoir des enfants, en avaient l’intention ou en avaient déjà.

C’est le chemin naturel que les femmes ont suivi historiquement, qui est le suivant : éducation, mariage, enfants.

A plaint ou exclu

Enfin maintenant, cependant, les femmes commencent à s’approprier leur fertilité – historiquement si souvent contrôlée ou dominée par d’autres – et obligent à repenser.

Nous avons médicalement pu prolonger la perspective de la maternité, avec la FIV et la congélation des ovules.

Les femmes ont été considérées comme égoïstes ou froides parce qu’elles n’ont identifié aucun os maternel dans leur corps.

Mais c’est tout ce qui accompagne la maternité qui complique les choses pour celles qui n’en veulent pas.

C’est censé faire de vous une personne plus arrondie et même « plus une femme » alors qu’en fait, ce n’est pas vrai du tout.

Certes, il fut un temps où je pensais que cela diminuait la dimension d’une femme si elle n’avait pas d’enfant.

Mais je suis plus sage maintenant et je sais que ma croyance précédente était un pur endoctrinement culturel. Être maman ne fait pas de moi une personne plus profonde et plus grande.

À bien des égards, on pourrait dire que la maternité a épuisé de nombreux aspects de moi.

Cet acte désintéressé de vous abandonner si complètement à un autre être signifie que vous abandonnez des morceaux de vous-même.

Mais cela n’implique pas que j’aie jamais, pendant une seconde, considéré les femmes sans enfants comme égoïstes. Je les admire.

Mon instinct de mère était irréfutable, mais j’aimerais penser que si je n’avais pas eu ce penchant brûlant, j’aurais détesté la façon dont tant de femmes qui ne sont pas mamans ont été marginalisées, mal à l’aise, méprisées et plaintives ou exclu.

Je n’ai aucune idée de ce que l’on ressent pour ces femmes qui ont calmement pris la décision, ou qui ont toujours su que ce n’était pas leur destin d’avoir des enfants ou pour qui la maternité ne s’est tout simplement pas produite biologiquement.

Ce n’est pas non plus un problème auquel les hommes doivent faire face – personne ne demande à un mec quand il va fonder une famille. Ils n’ont pas à choisir entre avoir une carrière à temps plein ou être un aidant à temps plein, mais c’est une toute autre disparité.

J’espère sincèrement qu’avec l’aide de personnalités publiques comme Kelly Brook, qui a parlé avec une honnêteté fulgurante sur le sujet, nous pourrons tous ouvrir une voie nouvelle et différente et engager une conversation plus saine sur les femmes qui choisissent de ne pas devenir mères.

Ce n’est pas parce que quelqu’un est perçu comme « sans enfant » que sa vie est sans sens ou qu’elle n’est pas remplie à ras bord de toutes les autres choses intéressantes de la vie.

Ce ne sont pas des êtres inférieurs ou des subordonnés.

Ce sont des gens tout à fait capables de se débrouiller en compagnie d’autres qui pensent avoir le droit d’avoir des opinions sur leur système reproducteur.

Pas si drôle maintenant, n’est-ce pas ?

Le renard SILVER Phillip Schofield s’est souvenu de la façon dont la télévision dans les années 90 était beaucoup plus « fun, libre et ouverte ».

Faisant référence à ses débuts à la télé du samedi matin, il a expliqué à quel point l’ambiance était plus détendue – de la liberté pour les gens d’aller et venir dans les studios de manière décontractée et informelle au contenu insouciant de la programmation.

De gauche à droite : Vic Reeves, Jack Dee, Angelos Epithemiou, Bob Mortimer et Ulrika Jonsson dans Shooting Stars Crédit : Document à distribuer

De nos jours, partout et tout est étranglé par des réglementations et des codes de conduite, ce qui signifie que les incidents spontanés en direct sont moins susceptibles de se produire.

Et je suis d’accord. Cela m’a également fait réfléchir sur la façon dont les choses ont changé depuis que j’ai été nommé capitaine de l’équipe de l’émission de comédie Shooting Stars – qui a commencé en 1993.

Au moment où nous sommes arrivés aux deux dernières séries dans les années 2010, une directive est venue des nobles gros bonnets de la BBC que nous devions apprivoiser notre langage grossier, être plus attentifs à ce que nous disions et faire attention à ne pas offenser.

POT BOUCHE

Si vous avez vu Shooting Stars, vous saurez qu’il a été tourné comme en direct, avec des interjections incohérentes, imprévues et spontanées de la part de tous les participants.

Peu de ce que les animateurs Vic Reeves et Bob Mortimer ont dit pourrait être considéré comme ayant un sens réel, mais c’était la comédie la plus drôle de tous les temps.

Et je dois avouer que j’ai la bouche propre.

Quelques enregistrements de spectacle après que le mémo ait été digéré, notre merveilleux producteur m’a pris à part pour demander si quelque chose n’allait pas parce que je semblais si calme pendant le tournage.

Le fait était qu’être invité à restreindre votre langage – dans un environnement ridicule et ridicule rempli d’absurdités et de folie – n’a fait que freiner mon enthousiasme et ma spontanéité.

Je me suis retrouvé à éditer ce que j’allais dire avant de le dire, et quand je n’avais pas le temps, je me taisais tout simplement.

Ce n’est pas une façon de diriger la comédie. Ce n’est pas une façon de créer du divertissement.

J’ai peur d’avoir l’impression que dans de nombreuses situations aujourd’hui, le silence et le contrôle des interprètes tuent l’improvisation et je salue tous ceux qui s’insurgeent contre elle et poussent les productions dans une direction complètement opposée.