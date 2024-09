Kelly Brook dit que son ex célèbre l’a empêchée d’aller à la fête de Diddy : « Il prenait soin de moi »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Mon travail récent axé sur les électeurs latinos de l’Arizona m’a montré à quel point le journalisme indépendant est crucial pour donner la parole aux communautés sous-représentées. Votre soutien nous permet de raconter ces histoires et d’attirer l’attention sur des problèmes souvent négligés. Sans votre contribution, ces voix ne seraient peut-être pas entendues. Chaque dollar que vous donnez nous aide à continuer de mettre en lumière ces questions cruciales à l’approche des élections et au-delà. Éric Garcia Chef du bureau de Washington

Kelly Brook a révélé qu’un ancien partenaire l’avait empêchée d’assister à une fête organisée par le magnat de la musique en disgrâce Sean « Diddy » Combs, ajoutant qu’elle pensait désormais qu’il la protégeait.

Le mannequin et acteur de 44 ans a déclaré qu’à l’époque, elle avait eu l’impression qu’il était « possessif et contrôlant ».

Brook, qui apparaissait dans le talk-show d’ITV Femmes en libertéa déclaré au panel : « Il y avait un acteur en particulier avec qui je suis sortie il y a de nombreuses années et qui était très protecteur envers moi et j’ai parlé à [her husband Jeremy Parisi] J’en parle beaucoup parce que c’est toujours d’actualité.

« Par exemple, j’ai été invitée à l’une de ces soirées de Sean Combs, « Puff Daddy », il y a de nombreuses années, et mon petit ami de l’époque m’a dit : « Tu n’iras pas à ça. »

« C’était un acteur très connu qui travaillait dans l’industrie depuis très longtemps et je pensais qu’il était très possessif et contrôlant et qu’il ne voulait pas que j’y aille m’amuser.

« Et je lui ai dit : « Pourquoi je ne peux pas y aller ? Tout le monde va être là, tout le monde va à ces fêtes » et il a dit : « Tu ne vas pas y aller. »

Kelly Brook et Sean « Diddy » Combs (Getty)

« On n’en a plus parlé et je n’y suis pas allée. Des années plus tard, j’ai retrouvé l’invitation dans le tiroir de son bureau. Il s’occupait de moi. »

Brook a ajouté que lorsqu’elle a raconté l’incident à Parisi, son mari lui a dit : « Kel, il veillait sur toi. »

Elle a ajouté : « En raison de toutes ces allégations qui ont été émises, nous ne savons pas ce qui se serait passé lors de ces fêtes. »

Avant d’épouser Parisi, Brook a eu une relation de six ans avec Jason Statham et est sorti avec une autre star hollywoodienne, Billy Zane.

Combs, 54 ans, est actuellement « sous surveillance suicidaire » en prison en attendant son procès pour trafic sexuel et racket, selon les rapports.

Dans un acte d’accusation de 14 pages, les procureurs accusent Combs d’avoir contraint et drogué des femmes à participer à des « performances sexuelles hautement orchestrées » enregistrées – qu’il appelait « Freak Offs » – qui duraient parfois des jours et incluaient souvent des travailleurs du sexe masculins.

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a nié toute allégation d’acte répréhensible, affirmant que son client est « un homme innocent qui n’a rien à cacher ».

Il a déclaré : « M. Combs est un combattant, il va se battre jusqu’au bout. »

Le rappeur a également été accusé de viol et d’abus sexuel dans au moins neuf procès civils l’année dernière.