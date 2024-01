Kelly a raison à la tête de Golden State Entertainment

David Kelly, un ancien artiste d’enregistrement, est le directeur juridique des Warriors.Avec l’aimable autorisation des Golden State Warriors

Le téléphone appel était en préparation depuis des décennies.

Rhymefest, un éminent rappeur et auteur-compositeur basé à Chicago, avait concocté une démo sans vraiment savoir quoi en faire au début de 2022. Puis, à l’improviste, le double lauréat d’un Grammy a reçu un appel d’un vieil ami. : David Kelly, un cadre des Golden State Warriors qui, en tant que musicien, avait lui-même travaillé avec Rhymefest sur la scène hip-hop de Chicago à la fin des années 1990. Kelly souhaitait parler avec Rhymefest de ses projets actuels et de la manière dont ils pourraient envisager de travailler ensemble dans le cadre d’un nouveau projet sur le point d’être lancé dans la Bay Area.

« J’ai dit à Dave : ‘Ecoute, mec, je ne veux pas jeter une pierre dans l’océan, et la semaine prochaine, ça n’a plus d’importance. Je veux avoir un impact », a déclaré Rhymefest. “Mais au moment où je lui ai donné cette démo, Golden State Entertainment a été la société la plus solidaire avec laquelle j’ai jamais travaillé.”

Cette société – la seule du genre parmi les grandes ligues nord-américaines – se situe à l’intersection du sport et de la culture et est l’idée originale de Kelly, qui a dirigé le lancement de Golden State Entertainment en avril 2022. GSE, une société sœur. des Warriors, représente des artistes musicaux et produit des documentaires. Il s’agit du deuxième poste de direction au sein de l’équipe pour Kelly, qui est non seulement le directeur commercial de GSE, mais également le directeur juridique de l’équipe.

Le dernier album de Rhymefest, « A Conversation », sortira le 9 février en clin d’œil au Mois de l’histoire des Noirs. Il s’inspire et comprend des extraits d’une conversation de 1971 entre les icônes littéraires James Baldwin et Nikki Giovanni – précisément le type de contenu que Kelly recherchait pour GSE.

“Nous voulons vraiment essayer de nous concentrer sur des artistes que nous pensons diversifiés et à plusieurs traits d’union”, a déclaré Kelly. “[Rhymefest is] un grand écrivain, un activiste, un enseignant. C’est une belle histoire et c’est quelqu’un dans lequel il est digne que nous essayions d’y participer et qui mérite d’être investi.

Mais Rhymefest n’est que le dernier exemple d’un signataire du GSE sortant un album. La société, qui compte quatre employés à temps plein, compte quatre artistes musicaux dans son portefeuille, dont Claire de Lune du duo pop Tiny Deaths. En novembre, elle a sorti son premier album solo, « Spirit Of The Staircase », sous GSE.

“Au début, j’ai vraiment aimé mes conversations avec David parce que je pouvais dire qu’il était vraiment fan de ma musique”, a déclaré de Lune.

Bien que de Lune ait bâti une carrière musicale réussie, elle est également chroniqueuse NBA pour The Guardian. Contrairement à sa relation de plusieurs décennies avec Rhymefest, Kelly n’avait aucun lien préalable avec de Lune ; au lieu de cela, il l’a découverte via X, où elle compte plus de 19 000 abonnés.

“Aussi cool que cela puisse être de s’associer à une organisation comme Golden State, en fin de compte, je veux que mon label se soucie avant tout de la musique”, a-t-elle déclaré. “C’est ce que j’ai trouvé ici.”

Du point de vue de Kelly, il est utile qu’il soit lui-même un ancien artiste d’enregistrement. Il a effectué des tournées aux États-Unis et dans six autres pays et a obtenu en 2004 son diplôme en droit de l’Université de l’Illinois. Il a rejoint les Warriors en 2012, bien avant d’aborder l’idée de ce qui est devenu Golden State Entertainment. Il s’est d’abord entretenu avec l’ancien président des Warriors, Rick Welts, avant de le présenter aux propriétaires des Warriors, Joe Lacob et Peter Guber, qui “ont immédiatement eu l’idée et ont compris le potentiel”, a déclaré Kelly.

Il a vu une opportunité pour une franchise sportive florissante de se diversifier dans une autre partie de l’univers du divertissement et a pensé qu’il serait la personne idéale pour la faire fonctionner. “Toutes ces sortes de facteurs ont créé le moment idéal et le moment idéal pour lancer quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré. “[My music career] Cela a définitivement un impact sur ma capacité à voir l’opportunité du point de vue non seulement d’un cadre des Warriors, mais aussi d’un artiste indépendant et de ce que ce type de plateforme et d’opportunité peut signifier pour les artistes indépendants.

Kelly a indiqué que la société adopte une approche attentiste en ce qui concerne sa trajectoire de croissance et la taille de son portefeuille musical. Pour l’instant, il se contente de la taille de son effectif. La division continuera à s’intégrer directement au Warriors and Chase Center – comme elle l’a fait lors de son lancement, lorsque sa première sortie était un nouveau single de la star de la K-pop BamBam qu’il a interprété à la mi-temps lors d’un match des Warriors en avril 2022. .

Même si le volume des projets liés à la musique dépassera les efforts de la société dans les domaines du cinéma et de la télévision, Kelly a déclaré que ces derniers constituent l’objectif légèrement plus important dans une perspective à long terme. GSE prévoit de travailler sur trois à quatre projets de films par an. En 2023, il a joué un rôle de soutien dans « 38 at the Garden », un documentaire de HBO sur Jeremy Lin qui a remporté le Sports Emmy 2023 du meilleur court métrage documentaire, et il a été producteur consultant pour « Stand » de Showtime, un documentaire sur l’ancien de la NBA. la star et militant pour la justice sociale Mahmoud Abdul-Rauf.

“Nous observons le même genre de tendances que d’autres personnes, mais peut-être d’un point de vue légèrement différent. [as an affiliate of an NBA franchise]et puis je pense simplement à où nous en sommes actuellement en tant que Warriors et au parcours que nous avons eu au cours des 10 dernières années », a déclaré Kelly.

Les signataires du GSE tels que Rhymefest sont ravis de participer à l’aventure.

“Le caractère unique de cette situation est quelque chose que je pense que d’autres équipes et franchises surveillent”, a déclaré Rhymefest. «Cela a le potentiel de changer considérablement l’industrie de l’art.»