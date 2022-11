Kellogg, General Mills, Post ralentissement des ventes de céréales après la flambée pandémique

Kellogg, la marque de 117 ans qui a commencé comme une entreprise de céréales pour petit-déjeuner s’est depuis développée pour devenir l’une des plus grandes entreprises alimentaires au monde, a connu une baisse des ventes de céréales au cours des deux dernières décennies.

L’ancien leader de la catégorie fait maintenant face à un certain nombre de revers, y compris de nombreuses poursuites judiciaires concernant la valeur nutritionnelle de ses produits au sein d’une base de consommateurs plus soucieuse de leur santé. Et en 2021, le géant de l’alimentation a subi un incendie dévastateur dans son usine de Memphis, et plus tard la même année, 1 400 travailleurs se sont mis en grève pour exiger un meilleur salaire et des avantages sociaux améliorés. Les travailleurs ont finalement mis fin à la grève de trois mois et ont accepté un nouveau contrat en décembre, qui comprenait une augmentation de 1,10 $ de l’heure pour tous les employés.

Dans un effort pour stimuler la croissance, le 21 juin 2022, la société a annoncé son intention de se scinder en trois sociétés distinctes.

“En ce moment, c’est le moment opportun pour le faire. Nous venons d’une position de force réelle et d’un grand élan. Nous avons complètement transformé l’entreprise du point de vue du chiffre d’affaires et du résultat net. Et nous voyons la prochaine étape de notre potentiel de déblocage de trois nouvelles entreprises », a déclaré le PDG de Kellogg, Steve Cahillane.

Voir la vidéo pour en savoir plus sur la décision de Kellogg de scinder l’entreprise afin d’essayer de relancer les ventes de céréales et de retrouver une partie de sa gloire passée.