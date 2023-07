Kelley O’Hara retient ses larmes en parlant de la dernière course de Megan Rapinoe

Martin Rogers FOX Sports Insider

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Kelley O’Hara a refoulé ses larmes mardi en exhortant ses collègues des États-Unis à envoyer la légende de l’équipe nationale Megan Rapinoe à la retraite de la meilleure façon possible.

En remportant la coupe du monde.

Rapinoe est l’un des visages du football féminin mondial depuis plus d’une décennie, mais a annoncé avant le tournoi que ce serait la dernière de sa Coupe du monde et qu’elle quitterait le football à la fin de la campagne actuelle de la NWSL.



Alors que la nouvelle n’était pas tout à fait une surprise – Rapinoe a 38 ans – la réaction d’O’Hara lorsqu’elle a été interrogée sur son amie lors de la conférence de presse des États-Unis au centre-ville d’Auckland, a montré comment le choc de perdre bientôt une telle figure de proue frappe toujours l’équipe. .

Et, très probablement, en fournissant la secousse ultime de motivation.

« Il n’y en a jamais eu une comme elle, il n’y en aura probablement jamais une proche d’elle », a déclaré la défenseuse O’Hara, 34 ans, la voix brisée. « C’est donc triste de penser que c’est sa dernière, mais elle a fait des choses incroyables pour cette équipe et pour le monde. Pouvoir voir de près et personnellement » Pinoe « et être proche de cela a été vraiment spécial.

« J’espère que nous l’envoyons tous sur un high. »

Alors que les Américains se préparent pour leur match d’ouverture du Groupe E contre le Vietnam (21 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), la présence de Rapinoe reste tangible. Rapinoe a été exceptionnel pour les États-Unis lors des Coupes du monde 2015 et 2019 et a sans doute été le meilleur joueur du monde pendant une grande partie de cette période intermédiaire.

Il y a quatre ans, elle a marqué six buts pour devenir co-meilleure buteuse aux côtés de sa coéquipière Alex Morgan et de l’Anglaise Ellen White, alors que l’équipe remportait des victoires consécutives. En 2011, elle a aidé sur l’un des buts les plus célèbres du programme, fournissant le centre de dernière minute pour l’égalisation inoubliable des quarts de finale de la Coupe du monde d’Abby Wambach contre le Brésil.

Pourtant, Rapinoe restera dans les mémoires pour plus que sa capacité de footballeur. Fervente défenseure de l’égalité des droits, elle a été une ambassadrice vocale du football féminin, n’ayant jamais peur d’aborder des sujets sensibles, même si les critiques s’ensuivent. Pour les membres de l’équipe, elle est surtout connue pour le soutien qu’elle apporte aux jeunes joueurs.

Un exemple est venu lors du dernier match d’échauffement contre le Pays de Galles à San Jose la semaine dernière. Bien que Rapinoe ne figurait pas en raison d’une précaution contre les blessures, elle a applaudi plus fort que quiconque sur le banc des remplaçants et a dansé avec enthousiasme lorsque Trinity Rodman a marqué les buts qui ont scellé la victoire.

O’Hara a admis qu’elle pouvait difficilement imaginer la vie sans l’énergie effervescente et les conseils optimistes de Rapinoe.

« C’est difficile à mettre en mots honnêtement », a-t-elle déclaré. « Je sais que le monde voit la Megan Rapinoe que le monde voit, mais nous devons la voir de près et personnellement. Et évidemment, la ‘Pinoe’ que le monde voit est une personne incroyable et humaine. Et c’est elle aussi de près et personnelle. Elle apporte un sens de l’humour et de la légèreté, mais aussi de l’intensité et de l’empathie et c’est juste qu’elle est unique en son genre. »

