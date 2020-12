La championne de la Coupe du monde Kelley OHara rentre enfin chez elle et rejoint le Washington Spirit après trois saisons quelque peu décevantes avec les Royals d’Utah.

Il a fallu un certain temps pour que cet accord soit conclu, mais j’en suis très reconnaissant, a déclaré O’Hara vendredi. C’est le meilleur cadeau de Noël que j’ai jamais reçu. Je suis juste reconnaissant qu’il soit enfin arrivé au point où je peux maintenant appeler DC chez moi en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. «

O’Hara a été échangé à l’Esprit cette semaine en échange de 75 000 dollars d’allocation et d’autres éventualités.

Le défenseur vétéran a disputé 131 matchs pour l’équipe nationale américaine. Elle a été sur la liste pour trois Coupes du monde et deux Jeux olympiques.

Nous parlons de trophées et elle en a remporté pas mal. C’est le type de joueuse que nous voulons apporter au club, la qualité qu’elle ajoutera à notre équipe », a déclaré le co-capitaine de Spirit Tori Huster. Et puis en plus de cela – et quelque chose qui m’aidera probablement beaucoup – sera son expérience et n’aidera que le plus jeune. Nous en avons beaucoup dans l’équipe et j’espère qu’ils saisiront chaque occasion pour lui poser des questions et apprendre d’elle.

O’Hara, 32 ans, est l’une des joueuses de l’équipe nationale affectée à la Ligue nationale de soccer féminin.

La huitième saison de la NWSL a été annulée en raison de la coronavirus, mais la ligue a disputé le tournoi Challenge Cup dans une bulle de l’Utah cet été avant une série d’automne de matchs sur les marchés locaux.

O’Hara a grandi en Géorgie et a joué pour Stanford. Elle a déménagé à Washington, DC, il y a environ un an, a-t-elle déclaré.

Elle rejoint un club Spirit qui émerge après une refonte en 2019. L’équipe a terminé deuxième de la phase de groupes de la Challenge Cup, mais a été éliminée en quart de finale par Sky Blue. L’Esprit a terminé troisième de la série d’automne de la compétition.

« Si vous gagnez le type de joueuse que nous avons gagnée, le leadership que nous avons gagné avec elle, et comment elle s’entraîne quand elle entre sur le terrain, et nos jeunes joueurs qui regardent son attitude, à quel point elle est professionnelle en préparation et en entraînement » Je pense que ça va être énorme, énorme pour notre club de football, a déclaré l’entraîneur de Spirit Richie Burke.

O’Hara n’a disputé que deux des matchs de l’Utah Challenge Cup cette saison, jouant pour le club seulement 14 fois au cours de son mandat en raison de blessures et d’une absence internationale.

Je ne souhaite que le meilleur à l’Utah, a déclaré O’Hara. «Je suis très reconnaissant pour ce qu’ils m’ont donné et pour l’expérience qu’ils m’ont donnée au cours des trois dernières années, mais je suis très heureux de faire partie de cette équipe particulière, de ce club et de cette ville maintenant, et je travaille pour apporter beaucoup de plaisir et de victoires. au quartier.

Avant de rejoindre les Royals, O’Hara a joué cinq saisons pour Sky Blue de la NWSL.

