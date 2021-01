Le couple a mis fin à leur relation quelques jours seulement après avoir tous deux révélé qu’ils déménageaient ensemble à New York. Après leur séparation, cependant, une source a déclaré à E! News c’était une période « stressante ».

« Peter a finalement été celui qui a mis fin avec Kelley, mais elle a convenu à 100% qu’ils avaient besoin de temps à part », a déclaré l’initié fin décembre. « Ils s’étaient beaucoup battus, et le déménagement était très stressant et a mis beaucoup de pression sur eux. »

Bien qu’ils n’aient pas emménagé ensemble, Peter et Kelley ont décidé de rester dans la Big Apple. Le 7 janvier, le pilote de 29 ans a partagé: « C’est officiellement le jour du déménagement … J’ai tout ce truc emballé ici prêt à partir. New York, on arrive! »

Quelques jours après la publication de Peter, la personnalité de la télé-réalité a expliqué qu’elle aussi prévoyait toujours de vivre dans la ville animée.

«Je serai dans les Keys de Floride jusqu’en mars, puis je vais encore déménager à New York», a-t-elle écrit le 11 janvier. «Je suis ravie de partager mon prochain chapitre avec vous les gars et j’essaierai d’être aussi ouverte car je peux savoir que je vais avoir des difficultés en cours de route. En attendant, j’essaie de comprendre ma future situation de vie à New York (à la recherche d’un colocataire et d’un appartement), passant du temps avec mes amis et ma famille et me concentrant sur mon carrière! »