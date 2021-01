Suite à sa séparation du pilote Peter Weber, Ancien élève de Bachelor Nation Kelley Flanagan a décidé de voler en solo.

Le 3 janvier, Kelley, une avocate basée à Chicago, s’est rendue Instagram pour partager son côté de la rupture, que l’ancien Bachelier lead annoncé le jour de l’an dans un publication sur les réseaux sociaux.

« Je sais que beaucoup d’entre vous ont déjà entendu la nouvelle, mais je voulais prendre le temps de la traiter moi-même avant de la partager … Cela m’attriste de dire cela mais Peter et moi avons décidé de nous séparer. Peter et J’ai vécu des moments incroyables ensemble et ils nous manqueront certainement », a écrit le joueur de 28 ans. « Malheureusement, lui et moi sommes à deux étapes différentes de notre vie et avons vu nos chemins futurs différemment. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle souhaitait à son ex « le meilleur absolu » et a remercié tout le monde pour leur soutien continu alors qu’elle passait à son « prochain chapitre ».