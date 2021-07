Keller et les Royals terminent le balayage de la saison des brasseurs avec une victoire de 6-3

MILWAUKEE: Nicky Lopez a réussi un doublé chargé de buts décisifs, Brad Keller a remporté sa première victoire en plus de six semaines et les Royals de Kansas City ont terminé un balayage de la saison des Brewers de Milwaukee avec une victoire de 6-3 mercredi.

Un après-midi où les Brewers ont commis une paire d’erreurs qui ont fait que les cinq premiers runs de Kansas City n’ont pas été mérités, deux des ovations les plus bruyantes au stade sont survenues lorsque le tableau de bord a montré des clips vidéo de joueurs des Milwaukee Bucks demandant aux fans de faire du bruit.

Les Bucks ont remporté leur premier championnat NBA depuis 1971 mardi soir, battant les Phoenix Suns lors du sixième match dans l’arène du centre-ville à environ cinq kilomètres de là.

Jorge Soler a ajouté un circuit imposant en huitième manche alors que les Royals poursuivaient leur improbable maîtrise des Brewers tout au long de la saison.

Les Brewers mènent le NL Central et les Royals sont derniers dans le AL Central, pourtant Kansas City a remporté les quatre rencontres cette année. Les Royals ont balayé une série de deux matchs à Kansas City les 18 et 19 mai et ont gagné 5-2 à Milwaukee mardi.

Keller (7-9) a retiré six prises et a accordé trois points et deux buts sur balles en 6 manches 2/3 pour remporter une victoire pour la première fois depuis le 4 juin. Keller avait une fiche de 0-5 avec deux non-décisions au cours de ses sept dernières commence, bien qu’il ait bien lancé ses trois apparitions en juillet.

Scott Barlow a retiré l’équipe dans l’ordre en neuvième pour son cinquième arrêt en huit occasions.

Les Royals ont stimulé Keller en capitalisant sur une défense fragile des Brewers.

Kansas City n’a pas pu obtenir un seul coureur sur les buts contre Eric Lauer au cours des trois premières manches, mais un lancer sauvage au premier par le joueur de troisième but des Brewers Luis Uras a permis à Whit Merrifield d’atteindre le deuxième pour mener le quatrième. Andrew Benintendi a réussi un doublé RBI avec deux retraits et a marqué sur un coup de bloop de Hunter Doziers.

Les Brewers ont pris l’avantage avec un rallye de trois points au cinquième qui comprenait un doublé de point produit par Christian Yelich.

Kansas City a repris définitivement la tête en marquant trois points contre Brent Suter (9-5) en sixième.

Les Royals avaient un coureur au début avec un retrait lorsque le joueur de premier but Jace Peterson ne pouvait pas gérer un Grounder de Benintendi. Dozier a suivi l’erreur de Petersons en livrant un simple qui a fait 3-all.

Avec les buts chargés et deux retraits, Lopez a réussi un double de deux points à droite qui a remis les Royals en tête.

Soler a plafonné le score en inscrivant un circuit au centre gauche de ngel Perdomo au huitième. Le trajet de Solers a parcouru environ 438 pieds.

CÉLÉBRER LES BUCKS

Une douzaine de joueurs des Brewers avaient assisté à la victoire des Bucks 105-98 contre les Suns lors de la finale de la NBA mardi soir. La défaite des Brewers contre les Royals mardi s’est terminée moins de deux heures avant le début du match des Bucks.

Ils ont tous vécu des moments inoubliables, a déclaré le directeur des Brewers, Craig Counsell. Je suis content qu’ils aient tous pu partir. C’est génial d’être dans cet environnement. C’est super pour eux de voir ça. C’est ce que j’essayais de faire. Nous espérons nous mettre dans cet environnement un jour. Eux, en tant que joueurs, espèrent un jour atteindre cet objectif, c’est donc bien pour eux d’en faire partie.

Counsell n’a pas assisté au match 6, mais était dans les tribunes pour le triomphe des Bucks lors du match 4 la semaine dernière.

SALLE DES FORMATEURS

Royals OF Michael A. Taylor a quitté le match en sixième manche en raison d’un malaise au poignet gauche.

SUIVANT

Royals: Prenez congé jeudi avant d’accueillir Detroit vendredi pour commencer une série de trois matchs. LHP Kris Bubic (2-4, 5.03 ERA) débutera pour les Royals vendredi.

Brewers : Prenez congé jeudi avant de commencer une série de trois matchs à domicile avec les White Sox de Chicago, leader de l’AL Central, vendredi. Les partants probables sont le RHP Lucas Giolito (8-6, 3,90) pour les White Sox et le RHP Freddy Peralta (7-3, 2,39) pour les Brewers.

