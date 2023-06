Kellenberger : Qui a gagné, perdu le PGA Tour, conflit PIF ? Vous manquez le point

« L’histoire est ce que les vainqueurs disent qu’elle est », rappelle le roman lu dans un moment fugace d’évasion de peut-être la plus grande histoire sportive de l’année.

Le PGA Tour et le Fonds d’investissement public (PIF) mettant fin à leur combat d’un an sur le golf professionnel masculin et décidant de s’associer à des entreprises étaient des nouvelles suffisamment importantes pour mener NYTimes.com mardi, repoussant les nouvelles d’une inondation dans l’Ukraine déchirée par la guerre. la page. C’était une choseet ne partira pas de sitôt alors que les deux corps essaient de comprendre exactement ce qu’ils vont faire maintenant qu’ils sont ensemble.

Le manque de spécificité de leur annonce – son partenariat manque littéralement de nom – n’a pas entravé mais a en fait semblé accélérer la précipitation au jugement – ​​la seule chose plus omniprésente que les références tendues de « Succession » au cours des 72 dernières heures a été des colonnes ou des podcasts ou des tweets déclarant un nouveau roi.

Qui a gagné? Qui a perdu ? Nous ne savons pas. Nous ne le saurons pas de si tôt. Peut-être pendant des années, assez longtemps pour qu’il n’y ait pas un grand moment « ah-ha » mais plutôt une série d’événements complexes qui mènent à une conclusion qui ne semblera inévitable qu’à la réflexion – « C’était toujours évident », dit le critique qui désire paraître prémonitoire.

Ceci est alimenté par une course entre deux équipes de communication en guerre pour suivre le coup de tonnerre de mardi d’une annonce par courrier électronique avec l’impression que leur camp est le vainqueur. Le gouverneur du PIF, Yasir Al-Rumayyan, est le président de cette nouvelle entreprise anonyme, et le fonds souverain saoudien fournira le financement. Gagnant! Mais attendez… Jay Monahan en sera le PDG, et croyons-nous vraiment qu’Al-Rumayyan s’occupera des opérations au jour le jour (« Yasir, nous avons un problème avec le John Deere Classic » est une phrase peu susceptible de jamais être prononcé) ? Donc Monahan a dû gagner, non ? Mais survivra-t-il même à la crise actuelle de fortune manquée des joueurs au milieu de sa volte-face?

Sur les problèmes antitrust potentiels auxquels est confronté l’accord PGA Tour-PIF :https://t.co/B3BQdB3UOr – Brendan Quinn (@BFQuinn) 8 juin 2023

LIV Golf est clairement victorieux, à moins qu’il ne cesse d’exister. Toute l’opération pourrait devenir grand public, passant de l’obscurité de CW à Wright Thompson fournissant des monologues sur les images de drones d’ESPN des Hy-Flyers contre les Cleeks sur un terrain de golf qui en vaut la peine. Ou il pourrait être englouti, l’idée d’un concept d’équipe (lui-même volé par le succès fulgurant de la Ryder Cup) adapté et moulé pour s’adapter aux semaines où le sponsor de l’événement du PGA Tour ne trouvait plus financièrement prudent de s’impliquer.

Phil Mickelson a certainement gagné, un moment décisif dans la légende de FIGJAM. Rose Zhang a certainement perdu, son premier vrai moment dans son ascension au rang de star mondiale s’est terminé brusquement par un cycle d’actualités qui vient de s’enchaîner. L’Open canadien a souffert, encore une fois la toile de fond de l’angoisse et de l’agitation entre des hommes très riches et des hommes très, très riches.

Mais le golf survivra.

Cette dernière année a peut-être été la plus chaotique et la plus tumultueuse de l’histoire du sport, remplie à ras bord de chapeaux noirs et de casquettes blanches et d’intrigues géopolitiques qui ont fait remarquer ceux qui n’ont jamais envisagé les avantages d’un hybride. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait urgence et drame dans la version professionnelle d’un sport qui en avait besoin, sinon dans ces circonstances exactes.

Tout était faux ? Ou est-ce juste une preuve que l’argent peut dissuader n’importe quel principe ? Sur le choc de Jay Monahan et la fusion du PGA Tour avec LIV, l’hypocrisie impliquée et le rappel que l’argent gagne toujours. https://t.co/Kep8kfZE92 – Brody Miller (@BrodyAMiller) 6 juin 2023

Mais le golf n’est pas Yasir contre Jay, ou Greg contre Rory, d’ailleurs. Ils en font partie, bien sûr, les visages et les personnages dominants de l’histoire qui était racontée. Mais c’est aussi bien plus.

C’est un sport dont les deux plus grands moments sur le parcours en 2023 pourraient impliquer Michael Block, un professionnel de l’enseignement de 47 ans qui vole de manière improbable la vedette d’un majeur à l’un des meilleurs joueurs de cette génération, et Zhang, un joueur de 20 ans. vieil étudiant de Stanford avec un talent audacieux et une humilité humiliante.

C’est un sport qui peut mesurer à la fois le rugissement de la foule à 18 ans dimanche et le plaisir d’un handicapé de 15 ans alors qu’une idée de swing s’installe. Une activité si grande qu’elle peut être véritablement mondiale, jouée en bord de mer et dans la vallée. Dans des clubs vieux de plusieurs centaines d’années et d’autres sortis de nulle part.

L’argent compte. A toujours. Sera toujours. Mais le golf n’a jamais été que le PGA Tour, jamais réduit à un sport de spectateur qui peut être acheté, vendu et échangé. C’est un tout, imperméable à un certain niveau aux caprices des régimes autoritaires et des hommes bien nantis et d’une éducation impressionnante.

Le golf? Oui, le golf se porte très bien.

Et nous avons le temps de comprendre le reste.

(Photo du haut de Rory McIlory : Minas Panagiotakis / Getty Images)