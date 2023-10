Kellanova mise sur le snacking alors qu’Ozempic et Wegovy décollent

Depuis plus d’un siècle, les cornflakes givrés constituent l’épine dorsale de Kellogg’s entreprise. Cela changera lundi, lorsque l’entreprise cédera son activité stable de céréales au profit de son unité de snacks à croissance plus rapide et se rebaptisera Kellanova.

Ces retombées surviennent quelques semaines après un autre pari selon lequel les consommateurs mangeraient entre les repas, alors que JM Smucker a acheté le fabricant de Twinkie Hostess Brands pour 5,6 milliards de dollars dans le but d’élargir sa gamme de collations.

Mais les principales entreprises alimentaires les paris sur le snacking surviennent alors que les investisseurs craignent le danger imminent des médicaments à succès contre l’obésité et le diabète des grandes sociétés pharmaceutiques, Wegovy et Ozempic. De nombreux investisseurs placent de grands espoirs dans l’avenir des produits pharmaceutiques, mais leur succès pourrait entraîner un ralentissement des ventes pour les sociétés qui produisent des Oreos, des Doritos et des Hershey’s Kisses.

Le pari de Big Food sur le snacking a commencé il y a environ dix ans, et il ne fait que s’accélérer à mesure que les autres rayons des épiceries voient leurs ventes stagner, en particulier à mesure que les prix augmentent. Le marché américain des snacks salés devrait croître de 6 % par an entre 2022 et 2027, et les ventes de snacks sucrés devraient augmenter de 4,6 %. chaque année pendant cette période, selon HSBC. Environ les trois quarts des consommateurs prévoient de grignoter chaque jour, selon les données d’Accenture.

Les consommateurs de la génération Y et de la génération Z alimentent cette tendance. Les jeunes générations grignotent plus souvent que les consommateurs plus âgés, a déclaré Kelsey Olsen, analyste des aliments et des boissons pour la société d’études de marché Mintel. Les consommateurs de la génération Y et de la génération Z ont tendance à manger des repas plus petits et plus rapprochés, créant ainsi davantage d’occasions de prendre une collation.

En même temps, Novo Nordisk Ozempic et Wegovy ont décollé, alimentés par des prescriptions visant à aider les patients à perdre du poids. Les médicaments, appelés agonistes du GLP-1, suppriment l’appétit en imitant une hormone intestinale. Certains patients déclarent même avoir développé une aversion pour les aliments à plus forte teneur en sucre et en graisses – une catégorie qui comprend de nombreuses grandes marques de snacks.

Plus de 9 millions d’ordonnances pour ce type de médicaments ont été rédigées aux États-Unis au quatrième trimestre 2022, selon un rapport de Trilliant Health.

Morgan Stanley estime que le nombre de patients prenant des médicaments GLP-1 pourrait atteindre 24 millions, soit près de 7 % de la population américaine, d’ici 2035.

Si tel est le cas, la consommation de produits de boulangerie et de collations salées pourrait chuter de 3 %, voire plus si les nouvelles habitudes alimentaires des personnes utilisant ces traitements s’étendent à l’ensemble de leur foyer et de leurs amis, selon l’étude de Morgan Stanley. Cela place des entreprises comme Hershey , Mondelez , PepsiCo , Moulins généraux et le successeur de Kellogg, Kellanova, en danger.

Mais tout le monde dans l’industrie n’est pas d’accord avec cette évaluation.