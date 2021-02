Kellan Lutz et sa femme Brittany accueillent une petite fille

Le clan Lutz a un nouveau membre!

Le vendredi 26 février Kellan Lutz et sa femme, Bretagne, a annoncé l’arrivée de leur fille, Ashtyn Lilly Lutz. Le couple a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram, avec Brittany disant à ses abonnés: « Elle est là !!!! »

«Le jour où elle est venue au monde, il neige, pleuvait et gelait, mais cette nuit-là, elle est née et nous nous sommes réveillés au soleil, au ciel dégagé et à la fonte de l’hiver», Bretagne reflété. «C’était tellement symbolique étant donné que cette période de l’année dernière était littéralement l’hiver pour nos âmes seulement un an plus tard avec le soleil le plus brillant. Elle a inauguré une nouvelle saison pour nous et nous l’aimons au-delà de toute compréhension.

Elle a ajouté qu’ils avaient accueilli leur petite fille le lundi 22 février.

Kellan a republié la déclaration de sa femme en disant: « La naissance est incroyable !!! »

La nouvelle maman et papa ont partagé des photos polaroid de leurs premières heures avec Ashtyn, y compris une photo de Kellan tenant le petit.