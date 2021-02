Kellan Lutz accueille son bébé avec Brittany Gonzales un an après une mortinaissance tragique

Kellan Lutz et Brittany Gonzales ont accueilli leur premier enfant ensemble, leur fille Ashtyn Lilly Lutz.

La naissance survient un an après que le couple a perdu son premier enfant six mois après le début de la grossesse de Brittany en février de l’année dernière, les laissant le cœur brisé.

Les deux ont annoncé la naissance en partageant des photos de la salle d’accouchement vendredi, quatre jours après l’arrivée en toute sécurité d’Ashtyn.

Brittany a partagé un cliché Polaroid et a jailli: « Elle est là !!!! Ashtyn Lilly Lutz | 2 • 22 • 21. »











L’actrice de 32 ans a déclaré aux fans: « Le jour où elle est venue au monde, il neige, pleuvait et gelait, mais cette nuit-là, elle est née et nous nous sommes réveillés au soleil, au ciel clair et à la fonte de l’hiver. »

Brittany a évoqué la perte de leur premier enfant dans son message, écrivant: «C’était tellement symbolique étant donné que cette période l’année dernière était littéralement l’hiver pour nos âmes seulement un an plus tard avec le soleil le plus brillant.

« Elle a inauguré une nouvelle saison pour nous et nous l’aimons au-delà de toute compréhension.

« Dieu rachète. Il restaure. Il ne nous laisse jamais le cœur brisé, nous devons juste Lui donner les morceaux brisés et ce qu'il les transforme en? Wow. »











La star de Twilight Kellan a partagé son enthousiasme lorsqu’il a republié la même photo et la même légende.

« La naissance est incroyable !!! » le joueur de 35 ans a ajouté au message, avec un cœur et des émojis de prière.

Le couple a célébré son troisième anniversaire de mariage en novembre 2020.











Annonçant la nouvelle de leur grossesse en septembre, Kellan a écrit: « Nous sommes à nouveau enceintes! C’est la vraie vie… Pour celles qui ne savent pas, nous sommes enceintes.

« Merci à tous de vous accompagner, de prier pour nous, de nous soutenir. Nous sommes tellement excités. »

Brittany ajoutait à l’époque: « C’était une surprise. Vous savez, c’était évidemment une surprise de perdre notre fille en début d’année. C’était difficile, et c’est toujours le cas. Il y a encore des moments difficiles.

« Nous avons certainement traversé beaucoup de choses, et j’aimerais toujours partager mon voyage d’une manière que je peux à l’avenir. Nous voici avec une autre petite promesse! »

