Kell Brook est «désespéré» de combattre le vainqueur Chris Eubank Jr contre Liam Smith, révèle le promoteur Ben Shalom | Nouvelles de boxe

Kell Brook veut retourner à la boxe et cherche à combattre le vainqueur de Chris Eubank Jr contre Liam Smith.

Brook a battu son grand rival Amir Khan en février dernier à la Manchester Arena. Mais il veut revenir au sport et vise le vainqueur Eubank-Smith.

“Kell sera là samedi. Il cherche désespérément le vainqueur de ce combat. Il voulait le combat d’Eubank après le combat de Khan”, a déclaré le promoteur Ben Shalom. Sports du ciel.

Ne manquez pas Chris Eubank Jr contre Liam Smith, en direct sur Sky Sports Box Office le samedi 21 janvier !



“Il sent qu’il veut le vainqueur de ce combat, que ce soit Liam Smith ou Eubank Jr. Il y a une clause de revanche, donc si Liam gagne, Eubank aura l’option avec celui-là. Mais il y aura des combats massifs pour celui qui le le gagnant est », a poursuivi Shalom.

“Des soirées énormes et Kell Brook veut vraiment être l’une d’entre elles.”

Les enjeux sont élevés lorsque Smith combat Eubank, en direct Billetterie Sky Sports le samedi. La victoire mènera à encore plus de grands combats.

“Tous les deux veulent se battre à nouveau cet été”, a déclaré Shalom. “C’est un tremplin vers des combats massifs en 2023. Mais c’est celui sur lequel ils se concentrent tous les deux.

La guerre des mots entre Chris Eubank Jr et Liam Smith n’est jamais ennuyeuse et il y a eu beaucoup de doublures mémorables avant leur confrontation des poids moyens du 21 janvier.



“Si Chris perd ça, il sera vraiment difficile de revenir et Liam pareil.”

Difficile cependant de prédire qui sortira vainqueur. Eubank Jr n’a sans doute pas battu un boxeur qui était aussi bon et en aussi bonne forme que Liam Smith l’est maintenant. Eubank a battu James DeGale, mais c’était le dernier combat de l’ancien champion.

“Le truc avec Liam, c’est qu’il semble aller de mieux en mieux. Même le [Magomed] La performance de Kurbanov a été bonne en Russie et il a été plus actif que Chris, il a fait beaucoup plus de tours que Chris au cours des deux dernières années. Il se sent bien, il se sent prêt pour ce combat”, a déclaré Shalom.

Chris Eubank Jr dit qu’il s’attend à arrêter Liam Smith dans un combat “génial” lorsque le duo s’affrontera à Manchester samedi.



“Il sait ce que c’est à ce niveau”, a poursuivi le promoteur. “Liam sait exactement à quoi s’attendre de Chris Eubank Jr. Il y est déjà allé. Il a déjà montré sa force et sa ténacité. Il aura besoin de tout cela samedi.

“Eubank Jr est une grande star. Surtout en dehors de la division des poids lourds, il n’y en a pas beaucoup comme lui. Il y avait toujours le point d’interrogation, surtout depuis qu’il a combattu George Groves, peut-il gagner un titre mondial ? Était-il vraiment au niveau mondial ?”

Ces questions seront répondues samedi soir. Smith est un ancien champion WBO qui cherche à revenir dans la classe titre. Il a beaucoup d’expérience dans les combats de niveau mondial.

“Je pense que c’est pourquoi il y a tant d’intérêt pour ce combat. Ce sont clairement des personnages différents, ce sont clairement des gens différents, leur style, leurs personnalités [and] le fait qu’Eubank Jr se bat à un niveau avec lequel il a eu du mal dans le passé”, a déclaré Shalom.

Liam Smith est convaincu qu’il battra Chris Eubank Jr lorsque les deux combattants s’affronteront samedi à Manchester.



“Les gens veulent voir à quel point Eubank Jr est bon. Ce serait la plus grande victoire de Chris”, a-t-il ajouté.

“Nous avons vu à quel point il est grand, nous l’avons vu vendre la Manchester Arena en janvier. Nous l’avons vu avec intérêt. Les gens veulent voir le meilleur contre le meilleur.”

Chris Eubank Jr contre Liam Smith est le samedi 21 janvier, en direct sur Sky Sports Box Office.