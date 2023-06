Kelis répond aux spéculations sur sa relation avec Bill Murray

Kelis aborde enfin les rumeurs entourant sa vie amoureuse, remettant les pendules à l’heure sur sa relation avec Bill Murray…sorte de.

Après que la chanteuse ait publié quelques photos de bikini provocantes sur Instagram, elle a été frappée par des commentateurs désemparés l’accusant de surfer sur la vague de la renommée et de la fortune de Bill.

En réponse, Kelis n’a pas exactement nié sa relation supposée avec le chasseurs de fantômes acteur, mais elle s’est assurée de faire savoir au fan qu’elle et Murray vont très bien.

« Lol ouais peut-être que pour l’instant tout le monde est stupide et croira n’importe quoi mais la meilleure partie est que nous sommes tous les deux bénis, riches et heureux », a répondu le chanteur de « Milkshake ». « Alors qui rit vraiment maintenant, c’est drôle. »

Un autre adepte a voulu savoir comment Murray gérait toutes les courbes de Kelis après l’avoir vue exhiber son corps de bikini, en écrivant: « Madame voudriez-vous aborder ces Bill Murray allégations?!? Parce que putain ! Qu’est-ce qu’il fait avec tout ça ?!?

« Lol non bébé, je ne dérangerais pas du tout », a-t-elle répondu.

Ces commentaires persistants font suite à des rapports récents selon lesquels Kelis, 43 ans, et Bill Murray, 72 ans, « se rapprochent depuis un certain temps ».

Le week-end dernier, l’acteur a été vu en train de regarder un certain nombre des concerts les plus récents de sa petite amie supposée, selon Le soleil américain. La publication a également révélé qu’un ami du couple a déclaré qu’ils « s’étaient déjà rencontrés aux États-Unis, ce qui a fait parler les gens de l’industrie, et qu’ils se retrouvent maintenant à Londres pendant qu’ils sont tous les deux ici ».

« Ils ont clairement réussi », a poursuivi l’initié. « Ils ont tous les deux été vus dans le même hôtel, et il est allé la voir jouer plusieurs fois avant d’aller au Mighty Hoopla [in South London].”

Kelis et Murray se seraient rapprochés après le décès du mari de la chanteuse, Mike Mora, l’année dernière d’un cancer de l’estomac. On dit que le couple s’est connecté sur leurs « deuils relativement récents partagés ».