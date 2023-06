Kelis réagit aux rumeurs de rencontres avec Bill Murray sur les réseaux sociaux

Kelis ne confirme ni ne nie les rumeurs selon lesquelles elle sort avec Bill Murray.

La chanteuse de 43 ans a publié une série de photos de vacances d’elle-même sur la plage en Grèce sur son Instagram ce week-end, lorsqu’un fan a demandé des commentaires sur la relation rapportée.

« Madame, voudriez-vous répondre à ces allégations de Bill Murray ?!? Parce que bon sang ! Qu’est-ce qu’il fait avec tout ça ?!? » a écrit le fan.

Kelis a répondu, « lol non bébé, je ne dérangerais pas du tout. »

Internet a été mis en effervescence la semaine dernière lorsqu’il a été rapporté que Bill Murray, 72 ans, et Kelis étaient en couple.

Une photo de la star de « Ghostbusters » avec le chanteur de « Milkshake » lors d’un événement le week-end dernier a semblé donner du crédit à l’histoire.

Kelis s’est produit au Might Hoopla Festival dans le sud de Londres le week-end dernier et a posé avec Murray pour une photo qui a été partagée sur la page Twitter officielle de NTS Radio. Ils se tenaient avec Children of Zeus deejay et l’acteur Konny Kon dans les coulisses.

Les représentants de Murray et Kelis n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital à l’époque.

Selon le US Sun, Murray a été vu en train de regarder Kelis jouer et a été vu à d’autres performances de la sienne.

Le point de vente a rapporté que Murray et Kelis avaient été vus ensemble dans le même hôtel et « se rapprochent depuis un certain temps » après s’être rencontrés initialement aux États-Unis.