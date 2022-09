Kelis parle de la perte de son mari Mike Mora à cause du cancer

L’esprit combatif de Kelis n’a jamais faibli face aux plus grands noms de l’industriemais son combat le plus dur a été le cancer en phase terminale de son mari.

De son “Milkshake” en tête des charts à la cuisine Le Cordon Bleu, Kelis s’est réinventée plusieurs fois au cours d’une carrière de 25 ans. Après la perte tragique de son mari Mike Mora en mars, la chanteuse est étonnamment optimiste quant à son prochain chapitre. Dans une interview avec PersonnesKelis a parlé pour la première fois de la vie après la mort de Mike et de son sixième album à venir.

Peu de temps après que Kelis a donné naissance à leur troisième enfant Galilée en septembre 2020, Mora était diagnostiqué avec un cancer de l’estomac de stade 4. Le photographe et magnat de l’immobilier a partagé la triste nouvelle sur Instagram l’année suivante pour partager la nouvelle. Kelis a déclaré que le couple avait profité au maximum de son temps pendant sa bataille de deux ans.

« Ce n’était pas quelque chose de soudain. Nous avons pu nous préparer, nous aimer et nous dire au revoir. Nous avons pu passer le temps dont nous avions besoin, autant qu’on nous l’a donné, de la meilleure façon possible », a déclaré Kelis. « Est-ce une situation formidable ? Non, c’est horrible, mais je suis reconnaissant.

Le fondateur de Bounty & Full a déclaré que leurs enfants plus âgés, 13 ans Chevalier et 6 ans Berger, étaient “toujours super conscients” de l’état de leur père. Kelis a déclaré qu’elle avait géré son chagrin en l’affrontant de front pour «accepter» le sort de sa famille.

La famille de cinq personnes a apprécié les dernières années de Mike dans leur vaste ferme à deux heures de Los Angeles. La chanteuse devenue chef a utilisé la ferme pour cultiver plus que son jardin. Elle a construit un studio d’enregistrement pour revenir à ses racines pour son prochain album, Saleté. Elle a comparé la pose de pistes avec des coqs en arrière-plan à l’enregistrement de son album de 2001 Pays d’errance dans le bus pendant qu’elle Kaléidoscope tour.

“Cela va sembler vraiment arrogant et vraiment arrogant, mais j’ai vu une photo de moi que quelqu’un a postée plus tôt dans la journée, et je me suis dit : ‘Tu sais quoi, j’étais en train de le tuer'”, a déclaré Kelis à propos de sa réflexion sur sa carrière. . “Parfois, vous avez juste besoin de vous rappeler, ‘J’ai été ceci, et je l’ai fait.’ C’est bien de dire ça. »