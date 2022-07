Kelis affirme qu’elle n’a pas été correctement créditée sur “Renaissance” de Beyoncé

“La réalité est que mon VRAI boeuf n’est pas SEULEMENT avec Beyoncé, elle a échantillonné un disque, elle m’a déjà copié, tout comme beaucoup d’autres artistes – c’est bien, je m’en fiche de ça. Non seulement nous sommes des artistes femmes noires dans cette industrie, nous nous sommes rencontrées, nous nous connaissons, nous avons des amis communs – ce n’est pas difficile, c’est juste la décence commune… »

Après l’album tant attendu de Beyoncé Renaissance a été divulgué deux jours avant la sortie officielle, le Beyhive a de nouveau été envoyé dans une frénésie chaotique jeudi lorsque Kelis a affirmé qu’elle n’était pas correctement créditée pour une chanson qui devait apparaître sur le prochain album.

La polémique a commencé après une page de fans Instagram dédié au chanteur de “Milkshake” a révélé une liste d’artistes qui ont été échantillonnés sur la sortie très attendue. Au départ, les fans étaient ravis de voir Kelis et le nom de feu Teena Marie crédités sur la nouvelle chanson de la star intitulée “Energy”.

Selon certains rapports, la chanson échantillonne le hit de 1999 de Kelis “Get Along With You”, qui a été produit par The Neptunes alias Pharrell Williams et Chad Hugo.

Kelis s’en va à propos de l’échantillon, l’appelle “vol”

Eh bien, finalement, Kelis a eu vent de la nouvelle après que le message ait explosé sur Internet, mais au lieu de célébrer, la star de 42 ans a semblé déconcertée par le crédit de l’échantillon. La chanteuse est allée dans la section des commentaires, notant qu’elle n’était même pas au courant que sa chanson était échantillonnée sur le projet.

“Mon esprit est époustouflé aussi parce que le niveau d’irrespect et d’ignorance totale des 3 parties impliquées est stupéfiant”, a répondu Kelis aux nouvelles de son compte Instagram de cuisine. Bounty et complet.

“J’en ai entendu parler de la même manière que tout le monde. Rien n’est jamais ce qu’il paraît, certaines personnes dans ce métier n’ont ni âme ni intégrité, et ils ont tout le monde dupé.

Aïe !

….le drame ne s’est pas arrêté là.

Le crooner R&B devenu chef en a profité pour exprimer quelques griefs avec des personnes célébrant l’échantillon apparemment non autorisé.

En réponse à un fan qui a écrit : « Génial… c’est une collaboration dont le monde a vraiment besoin », a répondu la mère de trois enfants :

“Ce n’est pas une collaboration, c’est du vol.”

Certains fans pensaient que l’hommage de Queen Bey à Kelis était par admiration pour les côtelettes vocales rauques de la star, mais le hitmaker de “Midnight Snacks” n’a pas tardé à mettre fin à la théorie.

« Admirer n’est pas le mot », Kelis a répondu à un fan de Sasha Fierce qui a mentionné la possibilité.

Kelis passe en direct, dit que Beyoncé aurait dû avoir la “décence commune” pour l’appeler, dit que Bey et Pharrell sont des hypocrites

Alors que les fans de Beyoncé ont eu vent de ce que Kelis a dit à propos de leur chef, un Kelis provocant est allé en direct sur Instagram. Selon la chanteuse, elle n’a pas peur des “moutons” [the BeyHive]et Beyoncé, Pharrell et Chad ont tous tort.

“Numéro un, je suis un être humain donc je suis énervé et je suis coché”, a déclaré Kelis dans son Live en notant qu’elle est une artiste et qu’elle est sensible à sa merde “comme Erykah Badu. “La réalité est que mon VRAI boeuf n’est pas SEULEMENT avec Beyoncé, elle a samplé un disque, elle m’a déjà copié avant, ainsi que beaucoup d’autres artistes – c’est bien, je m’en fiche de ça. Non seulement nous sommes des artistes femmes noires dans cette industrie, nous nous sommes rencontrées, nous nous connaissons, nous avons des amis communs, ce n’est pas difficile », a-t-elle ajouté. « C’est juste de la pudeur, surtout parce que je sais ce que je possède et ce que je ne possède pas, je connais aussi les mensonges qui ont été racontés, les choses qui ont été volées, les publications qui ont été volées, les gens ont été escroqués. Ce n’est pas que je sois folle de Beyoncé – vous êtes tous des moutons ! Elle est un problème parce que c’était stupide et irrespectueux et qu’elle devrait tendre la main. Il s’agit de gens comme Pharrell et comme Chad [who] est une amibe, il est sans épines, c’est un miracle qu’il puisse garder le cou levé. Pharrell me fait ça tout le temps, c’est un coup direct. […] “Personne n’a eu la décence humaine de m’appeler, la raison pour laquelle je suis ennuyé est parce que je sais que c’était exprès. C’était un coup direct exprès, c’était passif agressif. Alors, tous les fans de Beyoncé, mettez-vous KO. Je ne suis pas fou comme ça. Je ne pensais pas à elle ni à personne d’autre – ça n’a rien à voir avec ça. Cela a à voir avec le fait que d’un artiste à l’autre, vous devriez avoir la décence d’appeler et de simplement tendre la main. C’est ce que vous faites. Grandis, je ne mâche pas mes mots. Ce sont des faits, ce n’est pas une opinion !

Elle a ajouté dans une deuxième vidéo qu’il y a de l’hypocrisie dans le monde de la musique et que Pharrell et Beyoncé en sont deux coupables. Elle a reproché à Pharrell d’avoir parlé des droits des artistes alors qu’il l’aurait volée, ainsi qu’à Beyoncé, pour avoir chanté sur l’autonomisation des femmes, mais pas “en être à ce sujet”.

La Beyhive réagit à la réponse fougueuse de Kelis à Beyoncé

Naturellement, le drame en cours a ébranlé quelques dards parmi les Beyhive, à tel point que les fans se sont tournés vers Internet pour appeler Kelis pour ce qu’ils croyaient être une “énergie” erronée de la part de la star.

Un membre a souligné que Kelis n’était pas propriétaire de son édition, d’où la raison pour laquelle elle n’était pas correctement créditée.

« Beyoncé aurait pu laisser le nom de Kelis en dehors. Au lieu de cela, Bey a mis le nom de Kelis sur la liste des exemples de crédits. Certaines houes ne méritent pas de belles choses… Kelis a besoin de 2 pour reprendre sa colère mal placée avec son ancien label. #Renaissance », ont-ils écrit.

Un autre utilisateur a fait valoir que la reconnaissance de Kelis par l’artiste nominée aux Grammy Awards sur la liste d’échantillons était, en fait, un crédit, d’autant plus qu’elle n’avait ni écrit ni produit “Get Along With You”.

« Beyoncé vient de couper un nouveau chèque de royalties à Kelis pour une chanson qu’elle ne possédait pas ou qu’elle n’avait pas écrite, mais elle est TOUJOURS en colère. Ce n’est pas qu’elle soit en colère contre Pharrell, c’est qu’elle soit en colère contre Bey comme… es-tu DUMB?

Tout cela survient après que la native de New York a parlé de sa brouille avec The Neptunes dans une interview avec le Gardien en janvier 2020. Selon la star, Pharrell et Chad Hugo “ont menti de manière flagrante” et l’ont “trompée” pour qu’elle cède les droits d’édition de ses deux premiers albums, Kaléidoscope et Pays d’errance.

“On m’a dit que nous allions diviser le tout 33/33/33, ce que nous n’avons pas fait”, a-t-elle expliqué à l’époque, notant qu’elle n’était pas au courant du différend depuis des années parce qu’elle gagnait des tonnes d’argent avec tournée.

“Leur argument est: ‘Eh bien, vous l’avez signé.’ Je me dis : “Oui, j’ai signé ce qu’on m’a dit, et j’étais trop jeune et trop stupide pour le vérifier”, a-t-elle ajouté.

Aïe !

Certains stans de Bey ont déclaré que Kelis devrait mâcher Pharrell pour l’accréditation inappropriée et non le natif de Houston, au Texas.

C’est beaucoup…..

Selon vous, qui a tort ici? Dites-nous ci-dessous!