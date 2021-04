Kelechi Iheanacho admet avoir souffert pendant son objectif de sécheresse d’un an, mais insiste sur le fait qu’il n’a jamais perdu confiance en lui.

L’attaquant de Leicester City a passé 12 mois sans marquer mais cherche maintenant à renvoyer son équipe pour la finale de la FA Cup. Leicester affrontera Southampton en demi-finale de dimanche à Wembley alors qu’ils visent leur première finale depuis 1969.

Iheanacho a marqué 11 buts lors de ses 11 derniers matchs avec les Foxes – remportant un nouveau contrat de trois ans ce mois-ci – après sa période stérile entre septembre 2018 et septembre 2019.

«Vous continuez d’essayer et d’essayer et d’essayer et cela ne viendra toujours pas – et vous pensez que vous le perdez.

«Eh bien, à ce stade, c’est à ce moment-là que vous devez croire et avoir foi que peu importe à quel point c’est mauvais et même quand ça empire, quelque chose de bien vous attend.

« Même si cela n’était pas arrivé, j’aurais continué, mais les bons jours sont là, alors je veux qu’ils continuent maintenant. »

Iheanacho a marqué 14 buts en 30 apparitions pour les Foxes cette saison, après avoir marqué 10 la saison dernière et seulement deux en 2018-19.

L’international nigérian a un but toutes les 92 minutes dans toutes les compétitions cette saison et a un meilleur ratio de minutes par but que Harry Kane, Mohamed Salah et Bruno Fernandes.

Il a déclaré: « Je pense que ça a cliqué à un moment donné, en tant que joueur, parfois, vous faites face à des moments difficiles dans votre club et une fois que vous avez l’opportunité, vous devez la saisir et elle continuera à venir.

«C’est ce que je fais maintenant, je continue juste à saisir mes opportunités et ça continuera à venir.

« J’apprécie ça mais en même temps je dois aussi me concentrer. Autant que j’apprécie ça, j’ai besoin de me concentrer sur tous les défis qui me seront lancés.

« Du point de vue mental, je dois être prêt à chaque match parce que c’est ce que tout le monde regarde. Je dois être mentalement prêt à chaque match pour m’assurer d’aider mes coéquipiers et faire de mon mieux pour le club. »