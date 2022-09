Kelechi Iheanacho et Patson Daka peuvent-ils déclencher le renouveau de Leicester City? Edouard Mendy est-il un tricheur ?

Ce n’était pas un week-end facile pour les meilleures stars africaines de la Premier League, avec Edouard Mendy et Mohamed Salah faisant l’objet d’un examen plus approfondi au milieu de leurs tests en début de saison.

Mais les attaquants africains Kelechi Iheanacho et Patson Daka peuvent offrir des pousses vertes d’optimisme pour Leicacester City, qui n’a qu’un point en six matchs après avoir été largement battu 5-2 par Brighton & Hove Albion dimanche, Leicester se distinguait par son manque de dépenses. alors que les clubs de Premier League ont franchi la barre des 2,2 milliards de dollars pour les dépenses dans la fenêtre de transfert, avec le départ très médiatisé de Wesley Fofana et Kasper Schmeichel non compensé par des recrues ambitieuses, laissant le manager Brendan Rodgers se lamenter après la défaite contre Manchester United le jour de la date limite qui ” nous n’avons pas eu l’aide sur le marché dont cette équipe avait besoin.”

Si les nouvelles recrues Wout Faes et Alex Smithies ne vont pas tirer Leicester du bourbier, alors Iheanacho et Daka pourraient bien le faire.

Dimanche a été désastreux pour Leicester, qui a chuté à sa cinquième défaite consécutive et inscrit cinq buts dans le processus ; les East Midlanders n’ont pas concédé 16 buts lors de leurs six premiers matchs d’une campagne depuis 1983.

Mais les performances d’Iheanacho et de Daka – sélectionnés devant le banc Jamie Vardy – auraient pu prouver à Leicester un plan d’amélioration.

Tous les murmures de mécontentement à propos de l’abandon de Vardy ont été réduits au silence lorsque Iheanacho a tapé à la maison après avoir été joué par Daka en une minute pour marquer son premier début de saison en championnat.

Les Foxes étaient en retard dans un quart d’heure lorsque Brighton a répondu, mais Daka a démontré juste après la demi-heure pourquoi il avait certains des plus grands clubs européens l’observant pendant son séjour au FC Salzburg.

L’attaquant zambien a récupéré un ballon haut de Youri Tielemans – qui est resté à Leicester lorsque l’intérêt signalé pour le jour limite est tombé à zéro – a pris le contrôle avec une touche magnifique, a dépassé le tentaculaire Lewis Dunk, s’est mis en place et s’est replié à la maison au-delà de Robert Sanchez. pour sa première titularisation de la saison.

La célébration du retour en arrière de Daka était sans doute le point culminant de Leicester de la saison jusqu’à présent, mais il était découragé après le match malgré le but.

“Ce fut un après-midi très décevant”, a déclaré Daka sur LCFC.com.

“Nous avons très bien commencé et nous pensions que ce serait un résultat différent aujourd’hui, mais malheureusement nous avons une autre défaite. Nous devons continuer à travailler dur. Nous devons avoir plus confiance en nous. Nous pouvons faire mieux ensemble car une équipe, mais on s’est un peu déconnectés, on a manqué de concentration après avoir marqué, on ne s’est pas occupé du ballon, on a perdu le ballon au milieu du terrain et avant qu’on s’en rende compte, c’était déjà 1-1. Nous avons besoin de plus de confiance en nous pour prendre soin du ballon car nous avons la qualité dans l’équipe.”

jouer 1:36 Craig Burley estime que les politiques de recrutement de Leicester ont laissé le club dans une situation périmée.

Daka et Iheanacho travaillant ensemble – avec Vardy ayant potentiellement un impact sur le banc – peut être une voie viable pour les Foxes.

Vardy avait commencé les cinq précédents matchs de Leicester en Premier League cette saison – sans marquer un seul but – mais à 35 ans, on ne peut guère s’attendre à ce qu’il figure aussi souvent.

Jouer derrière Daka, qui utilise son rythme et ses mouvements vifs pour étirer les défenses adverses, permet à Iheanacho d’avoir de l’espace et du temps pour opérer, et l’interaction de la paire devrait être une source d’optimisme pour les fans des Foxes.

Le retrait de Daka sur le flanc gauche lors des premiers échanges – menant au but d’Iheanacho – et la tendance du Nigérian à se déplacer sur le côté droit pour accueillir un attaquant central peuvent également aider à remédier au manque de largeur de Leicester en finale. troisièmement, un problème qu’ils ont tenté de résoudre en proposant Jérémie Boga le jour de la date limite.

Iheanacho n’a pas toujours semblé avoir la confiance de Rogers, mais le Nigérian a participé à 20 buts lors de ses 25 derniers départs pour le club – 15 buts et cinq passes décisives – ce qui est sûrement une contribution suffisante pour qu’il justifie plus de temps de jeu (dès le départ), d’autant plus que Leicester cherche de nouvelles idées.

Ailleurs, l’arrivée de Faes mettra fin, espérons-le, à l’insistance bizarre de Rodgers à utiliser Wilfred Ndidi en défense centrale plutôt qu’à la base du milieu de terrain.

L’ancien entraîneur de Liverpool et du Celtic a peut-être atteint le bout du chemin avec Jannik Vestergaard et Caglar Soyuncu, mais sa décision de retirer Ndidi de son rôle préféré de n ° 6 réduit considérablement la capacité de Leicester à contrôler un match et à protéger ses quatre défenseurs.

Si ce changement peut améliorer le malaise défensif de Leicester, et si Daka et Iheanacho peuvent trouver une mesure de cohérence, alors les Foxes ont une chance de gravir les échelons.

– Marcotti: les appels difficiles de Ten Hag portent leurs fruits, les jeunes madrilènes brillent

– Revue VAR : Que se passe-t-il après la controverse pour Newcastle, West Ham ?

– Ogden : Arsenal et Man United sont de retour !

Toujours en Premier League, deux des trois derniers joueurs nominés pour le prix du footballeur africain de l’année subissent des crises prolongées.

Salah était en grande partie anonyme puisque Liverpool était tenu 0-0 par Everton, et les critiques reçues par son nouveau coéquipier Darwin Nunez après le match n’éclipsent pas entièrement le manque de contribution de l’Égyptien.

Salah n’a frappé qu’un court but pendant le match, a été effectivement bloqué par les défenseurs d’Everton et n’a battu son homme qu’une seule fois – un tiers de ce qu’il a réussi contre Newcastle United.

L’Égyptien s’est dirigé vers le match dans l’espoir d’égaler le record de Michael Owen de marquer quatre buts en championnat chez les rivaux les plus proches de Liverpool, mais c’est une équipe de Liverpool en transition – l’absence de Sadio Mane jette une longue ombre – et les performances individuelles de Salah seront sont de plus en plus sous les projecteurs alors que les Reds continuent de perdre des points.

Idrissa Gueye a fait ses deuxièmes débuts à Everton, depuis le banc, tandis qu’Alex Iwobi a joué 90 minutes pour les Toffees.

Mendy de Chelsea subit également un début de campagne éprouvant, mais il a été décroché par un appel VAR désastreux qui a exclu l’égalisation tardive de West Ham United de Maxwel Cornet après un faible gardien de but du buteur sénégalais.

Mendy a concédé neuf buts lors de ses cinq derniers matches, avec seulement deux draps propres au cours de ses 12 derniers matchs dans la ligue, et ces chiffres auraient été pires si les officiels n’avaient pas cru que Mendy avait été victime d’une faute – et blessé – par Jarrod Bowen. .

jouer 2:15 Au milieu des rapports selon lesquels plusieurs super clubs européens suivent Garang Kuol, le programme national réfléchit à la prochaine étape pour le prodige des Mariners.

Le manager des Hammers, David Moyes, n’était pas satisfait de la décision et des bouffonneries de Mendy, accusant le gardien de but de tromperie.

“C’est une décision scandaleuse, absolument pourrie de la part d’un des soi-disant arbitres d’élite”, a fulminé Moyes après le match.

“Cela ne dit pas grand-chose sur celui qui l’a envoyé du VAR également – ​​c’est une décision incroyable contre nous.

“En fait, je pense que le gardien de but plonge, il simule une blessure parce qu’il ne peut pas se rendre au suivant; il a également fait la même chose sur le premier but. L’arbitre se trompe tellement que c’est incroyable.

“Le gardien de but vient le prendre et le lui arrache des mains. Il a agi comme s’il avait une blessure à l’épaule.”

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a défendu Mendy à la suite de l’incident, mais il doit maintenant décider s’il doit rester avec le gardien sénégalais truffé d’erreurs ou donner une opportunité à Kepa Arrizabalaga.

“[Mendy] est beaucoup puni pour peu de choses qu’il fait mal, mais il n’y a aucun doute dans mon esprit”, a déclaré Tuchel.

“La situation est calme.

“Nous avons deux gardiens de but fantastiques, deux gars fantastiques. Nous sommes conscients qu’il se trouve dans ce genre de situation, mais nous nous occupons d’abord de l’intérieur, puis nous vous le disons.”

2 Connexe

Ailleurs en Europe, Mohammed Kudus est revenu avec style après avoir échoué à obtenir un transfert le jour limite de l’Ajax Amsterdam en marquant lors de la victoire 4-0 des géants néerlandais sur Cambuur en Eredivisie.

Remplaçant à la mi-temps son compatriote ghanéen Brian Brobbey, il a marqué le quatrième but des hôtes en rentrant à bout portant après avoir été repéré par un centre de Calvin Bassey sur le flanc gauche.

Kudus aurait fait pression pour s’éloigner de la Johan Cruyff Arena – au milieu de l’intérêt d’Everton – pendant les braises mourantes de la fenêtre de transfert, sautant même l’entraînement mercredi afin d’organiser un déménagement.

Kudus s’était inquiété de son manque de temps de jeu à l’Ajax et avait cherché une décision afin d’améliorer ses perspectives de Coupe du monde pour le Ghana, mais il cherchera maintenant à s’appuyer sur son retour de buteur pour se frayer un chemin dans les plans d’Alfred Schreuder.

Le Sénégalais Nicolas Jackson a enregistré une passe décisive pour Villarreal alors qu’ils battaient Elche en Liga espagnole, tandis que l’attaquant congolais en forme Jackson Muleka était à nouveau parmi les buts alors que Besiktas battait Ankaragucu 3-2 en Super Lig turque.

Muleka semble avoir conclu une entente prometteuse avec le nouveau garçon des Eagles, Dele Alli, qui a également trouvé le filet.

Regardez l’Eredivisie, la Pro League belge, le Championnat EFL, la Premiership écossaise et la MLS sur ESPN en Afrique.