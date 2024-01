Kelce marque deux fois et les Chiefs battent les Bills 27-24 pour affronter les Ravens au championnat de l’AFC

ORCHARD PARK, NY (AP) – Travis Kelce a capté deux passes de touché de Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City se sont qualifiés pour leur sixième match consécutif de championnat de l’AFC avec une victoire de 27-24 contre les Bills de Buffalo dimanche soir.

Isiah Pacheco a marqué le touché du feu vert sur une course de 4 verges 40 secondes après le début du quatrième quart, le dernier des cinq changements d’avance. Les Chiefs ont décroché la victoire en perdant le temps après que Tyler Bass de Buffalo ait été large à droite sur une tentative de panier de 44 verges avec 1:43 restant.

Les Chiefs, champions en titre du Super Bowl (13-6), se rendront à Baltimore pour affronter Lamar Jackson et les Ravens, têtes de série de la conférence, qui ont battu Houston 34-10 samedi.

Kansas City a une fiche de 0-1 en séries éliminatoires contre les Ravens, après une défaite de 30-7 lors de la ronde des wild-cards de 2010. Baltimore a battu Kansas City 36-35 lors de son dernier match de saison régulière lors de la deuxième semaine de la saison 2021.

“Il n’y a aucune faiblesse là-bas”, a déclaré Mahomes à propos des Ravens. « Cela va nous demander de faire de notre mieux. Défense, attaque, équipes spéciales, ils font tout. C’est toujours un grand défi et ce stade va vibrer, donc nous sommes ravis de relever le défi.

Buffalo et Kansas City ont échangé des revirements improbables, les Bills (12-7) n’ayant pas réussi à se convertir sur un faux botté de dégagement lorsque Damar Hamlin a été arrêté sur 2 yards sur un quatrième et 5 sur les 32 de Buffalo. Les Chiefs ont ensuite rendu le ballon tout de suite. deux jeux plus tard lorsque Mecole Hardman a perdu un échappé dans la zone des buts pour un touchback.

Le match n’a pas été décidé jusqu’à ce que le dernier drive des Bills s’arrête aux Chiefs 26 lorsqu’Allen a lancé deux échecs, conduisant à l’échec de Bass. Cela s’est produit une semaine après qu’il ait bloqué une tentative de placement et ait également raté 27 mètres lors d’une victoire 31-17 contre Pittsburgh.

“J’aurais aimé qu’il n’ait pas été mis dans cette situation”, a déclaré Allen. « Vous gagnez en équipe, vous perdez en équipe. Un jeu ne définit pas un jeu. »

Kansas City n’a jamais perdu en ronde de division depuis que Mahomes a pris la relève en 2018, et les Chiefs ont désormais remporté cinq matchs éliminatoires consécutifs depuis une défaite 27-24 en prolongation contre Cincinnati lors du match de championnat de l’AFC au cours de la saison 2021.

Mahomes, deux fois MVP de la NFL, peut également marquer une autre première à son palmarès en remportant son premier départ sur la route en séries éliminatoires – sans compter le Super Bowl – et en améliorant sa marque en séries éliminatoires à 13-3.

“Tout d’abord, c’est un environnement formidable, mec”, a déclaré Mahomes à propos de Buffalo. “Ça l’est vraiment. Nous avons entendu toute la semaine parler de jouer à un match sur la route, et nous sommes ici pour prouver quelque chose et montrer que nous pouvons jouer n’importe où.

Les Bills ont connu leur troisième fin consécutive en séries éliminatoires lors de la ronde de division, après des défaites contre Cincinnati l’année dernière et contre les Chiefs en 2021. Et les Chiefs ont mis fin à la saison de Buffalo pour la troisième fois en quatre ans, y compris une décision de 38-24 à Kansas City en Match de championnat de l’AFC lors de la saison 2020.

Ce fut une autre fin décevante pour une équipe des Bills qui a remporté son quatrième titre consécutif de l’AFC Est et qui était sur une lancée de six matchs depuis une victoire de 20-17 à Kansas City le 10 décembre.

Et généralement, les Bills continuent d’être éliminés par les Chiefs de manière frustrante. Ajoutez Bass manquant à droite à ce qui a depuis été surnommé « 13 secondes », ce qui marquait le temps qui restait à Kansas City pour établir le panier égalisateur d’Harrison Butker avant de battre Buffalo en prolongation il y a deux ans.

“Je viens de perdre en séries éliminatoires contre une équipe qui nous a expulsés”, a déclaré le sécurité Jordan Poyer. “C’est dur. Vous travaillez si dur tout au long de la saison pour vous battre et récupérer, le dos au mur, tout le monde doutant de nous au milieu de la saison et nous arrivons ici et aussi près.

Mahomes était 17 sur 23 pour 215 verges, et les deux passes de touché à Kelce étaient les 15e et 16e fois qu’ils combinaient pour des scores en séries éliminatoires. Ils en ont un de plus que Tom Brady et Rob Gronkowski pour le record de la NFL pour le plus grand nombre de touchés en séries éliminatoires pour une combinaison quart-arrière-récepteur.

Kelce a célébré son premier touché — un joueur de 22 verges — en faisant un geste de cœur avec ses mains et en le dirigeant vers sa petite amie et la superstar de la musique pop Taylor Swiftqui était assis dans une suite à l’autre bout du terrain.

Était également présent le frère de Kelce, Jason, le centre des Eagles qui a déclaré en toute confiance à ses coéquipiers après la défaite de Philadelphie en séries éliminatoires contre Tampa Bay la semaine dernière qu’il prenait sa retraite après 13 saisons. Jason Kelce a célébré le touché torse nu tout en tenant une canette de bière.

Josh Allen de Buffalo a terminé 26 sur 39 pour 186 verges et un touché, et a également marqué deux scores. Allen a terminé avec 72 verges en tête de l’équipe pour augmenter son total en séries éliminatoires en carrière à 563, le deuxième plus grand nombre parmi les quarts-arrière de la NFL dans l’histoire de la ligue et derrière Steve Young (594).

Buffalo a marqué sur quatre de ses cinq premières possessions, avec une passe de 13 verges d’Allen à Khalil Shakir fait avancer les factures 24-20 avec 3:23 à jouer au troisième quart.

Les Chiefs ont marqué sur cinq de leurs six premières possessions, dont un genou à terre pour terminer la première mi-temps. Le touché de Pacheco a couronné un entraînement de 75 verges en huit jeux.

RELAX

La température pendant le match était de 26 Fahrenheit (moins-3 Celsius), avec des rafales de vent donnant une sensation de 15F (moins-9C), mais rien de comparable à ce que les deux équipes ont affronté lors de leurs premiers matchs des séries éliminatoires respectifs.

La victoire 26-7 des Chiefs à domicile contre Miami a été le quatrième match le plus froid de la NFL, avec une température de moins-4F (moins-20C). La victoire 31-17 de Buffalo contre Pittsburgh lundi s’est accompagnée d’une température de 17F (moins -8C) et de 12 points de moins avec le refroidissement éolien.

