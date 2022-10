Keke Wyatt dit qu’elle est prête à avoir le bébé numéro 12

Une chanteuse ardemment fertile et mère d’ELEVEN envisage d’ajouter au moins un enfant de plus à sa progéniture.

Dans son récent épisode de TV One’s NON CENSURÉ, Keke Wyatt a parlé de tomber enceinte au moins une fois de plus. La chanteuse puissante qui est récemment devenue virale pour avoir exhibé son corps de maman milfy lors d’une performance est TOUT sur la famille et cette famille comprend Ke’Riah, qu’elle partage avec son mari Zackariah Darring, ainsi que Keyver, Rahjah et Ke’Tarah, 13 ans , qu’elle partage avec son ex-mari Rahmat Morton et Ke’Mar, Wyatt, Ke-Yoshi et Kendall, qu’elle partage avec son ex-mari Michael Ford. L’ancienne star de télé-réalité, qui a subi une mortinaissance alors qu’elle était mariée à Morton et a nommé le défunt enfant Heaven, est également très proche de la fille de Michael Ford issue d’une relation précédente, Mickayla, et elle revendique également la fille de Darring issue d’une relation précédente, Takhia.

Comme indiqué précédemment, le 11e enfant de Wyatt est né en mai de cette année. Son fils, Ke’Zyah Jean Darring est né en bonne santé malgré les inquiétudes initiales des médecins concernant son test positif pour un 13e chromosome. La condition connue sous le nom de trisomie 33 est une maladie génétique qui peut causer des handicaps et des anomalies mentaux et physiques. Keke et son mari ont décidé de mener la grossesse à terme et ont accouché de leur bébé miracle numéro 11.

Sur UNCENSORED, elle a partagé qu’elle était prête à agrandir encore plus sa famille.

« Je pense que je vais en faire un de plus. J’adore être maman », a déclaré la chanteuse sur UNCENSORED. Si je n’étais pas une maman, je ne pense pas que je serais ce que je suis aujourd’hui. J’ai commencé ma carrière avec un enfant et je suis toujours dans ma carrière avec 11 enfants.

Une grande famille était toujours dans les plans de Keke Wyatt

“J’ai toujours dit quand j’étais petite fille, je voulais beaucoup d’enfants, a ajouté Wyatt sur UNCENSORED. “J’avais l’habitude de dire ‘maman, je vais en avoir entre huit et dix. Eh bien, je suis à 11 ans, alors….

On dirait qu’elle a réalisé son souhait, puis certains, mais elle a parlé de personnes doutant de sa capacité à gérer sa carrière de chanteuse et à être le parent actuel d’un groupe d’enfants.

“Ils m’ont dit” si vous avez un bébé, vous ne pourrez pas faire ce que vous devez faire, voyager, etc. “

Les enfants n’ont rien arrêté ou ralenti pour la chanteuse, en fait, la majorité de ses enfants sont nés après qu’elle a explosé sur la scène en 2001. Deux des 11 de Keke sont des enfants nés d’autres mères, donc ce prochain fera 10 enfants biologiques pour la centrale électrique.

Le mari de Keke a déjà dit qu’ils avaient fini d’avoir plus d’enfants

Alors qu’elle était enceinte du bébé numéro 11, Keke a évoqué l’hésitation de son mari à ajouter un autre petit à la famille.

“Eh bien, ma chérie, [Zackariah Darring]peut porter un [‘Last One’] chemise tout ce qu’il veut, [but] J’ai appris à ne jamais dire jamais », a-t-elle déclaré Hebdomadaire américain faisant référence à la tenue de son mari dans leur Révélation de grossesse sur Instagram quatre jours avant. “Alors nous verrons. D’ACCORD!”

Peut-être que toute cette éducation des enfants donne à notre fille Keke des capacités de chant surhumaines car, comme tout le monde le sait, enceinte ou non, Keke Wyatt chante la maison chaque fois qu’elle touche un microphone.

Regardez-la sur UNCENSORED ci-dessous.