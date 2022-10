Keke Wyatt applaudit ses gâteaux dans une vidéo virale et brise Twitter

Ce thang était thangin!

Keke ‘Wagon-Draggin’ Wyatt a les médias sociaux dans un TIZZY sur son THANGIN tonitruant lors d’une performance virale que nous avons peut-être regardée ou non des centaines f plusieurs fois.

Dans le clip viral, on peut voir Wyatt applaudir ses gâteaux colossaux au milieu d’une chanson pour une foule enthousiaste qui a obtenu plus que son argent en 32 secondes.

Naturellement, Twitter a explosé avec des réactions à l’impressionnante démonstration de butin de la mère de 11 ans.

Cela survient des mois après que la chanteuse “No One In The World” a accueilli un petit garçon en bonne santé, Ke’Zyah Jean Darring, dont elle a annoncé la naissance sur Instagram.

En mars, Wyatt a partagé avec les fans que son bébé à naître avait reçu un diagnostic de trisomie 33, une maladie génétique qui survient lorsqu’un enfant a un 13e chromosome supplémentaire.

Le trouble peut entraîner une déficience intellectuelle ou des anomalies physiques, notamment des doigts et des orteils supplémentaires ou une fente labiale.

Cependant, Wyatt a insisté sur le fait qu’elle choisirait “le rapport du Seigneur” plutôt que ce que les médecins lui auraient dit, affirmant que la suggestion du médecin spécialiste était d’interrompre leur bébé plus tôt.

Pourtant, Keke et son mari Zackariah David Darring ont décidé de terminer la grossesse, ce qui a heureusement abouti à un bébé en bonne santé.

“Nous apprécions et remercions Dieu pour tous les docteurs dans le domaine médical”, a-t-elle poursuivi.

“Cependant, je ne saurais trop insister auprès de toutes les mères et de tous les couples, lorsque le Dr vous donne des informations qui changent la vie de votre enfant à naître…. priez à ce sujet, utilisez la foi et suivez votre esprit avant de prendre TOUTE décision finale. Nous avons cru le rapport du Seigneur et après avoir tenu notre beau petit garçon en bonne santé Ke’Zyah et l’avoir regardé dans les yeux, je suis content que nous l’ayons fait.

“Nous sommes tous les deux croyants et savons que Dieu a et continuera d’avoir le dernier mot”, a conclu Wyatt dans sa légende. « Merci à mon infirmière Ebonie. Merci à TOUS pour les prières et le soutien ShugaS.