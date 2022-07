Keke Palmer, star de “Non”, parle de la gestion du rejet et de la cohérence

Keke Palmer est bien connue dans le vers Twitter pour être “réservée et occupée”, s’établissant comme actrice, animatrice, comédienne et musicienne à seulement 28 ans. Mais cela n’a pas toujours été le cas, a révélé Palmer dans un récent interview avec le magazine Glamour.

Il y a près de 20 ans, la native de l’Illinois a fait ses premiers débuts d’actrice dans “Barbershop 2: Back in Business” d’Ice Cube, jouant la nièce du personnage de Queen Latifah, Gina. Avant son rôle décisif dans “Akeelah and the Bee” en 2006, Palmer a auditionné pour jouer la fille d’Ice Cube dans la comédie familiale de 2005, “Are We There Yet?” Cependant, le rôle a fini par revenir à Aleisha Allen, ce dont Palmer, alors âgé de 12 ans, était très déçu.

“Je me souviens d’avoir été si triste de ne pas avoir compris”, a-t-elle déclaré à Ruhama Wolle de Glamour. “Mais quand j’y repense, je n’étais pas prêt. Quand je l’étais, j’ai eu l’opportunité de faire le film ‘The Longshots’, avec Ice Cube. C’est pourquoi je dis toujours que tout n’est pas toujours pour toi.”

Depuis qu’elle a joué dans “Akeelah and the Bee”, Palmer a joué dans plus de 30 films et plusieurs émissions de télévision, de “True Jackson, VP” sur Nickelodeon de 2008 à 2010, à même d’avoir son propre talk-show, “Just Keke, ” sur BET en 2014.

En plus d’apprendre à gérer le rejet, Palmer est également fière de ne pas laisser son ego décider des rôles à poursuivre.

“Je pense que la plus grande clé de ma constance est que j’essaie de ne pas avoir d’ego”, a déclaré Palmer dans un récent interview avec Kelley Carter d’Andscape. “Beaucoup de gens disent que j’ai fait telle ou telle chose, donc je ne peux pas faire ce travail. [Meanwhile] Je me dis, est-ce que les gens sont cool ? Le matériel est-il bon ? Vont-ils déjeuner ? Allons-y!”

“Je m’en tiens toujours à ce qui me passionne et à quoi je me connecte… En tant qu’acteur, le but est de trouver un emploi et de travailler. Que ce soit toujours un gros blockbuster ou non, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez contrôler constamment. Tout ce que vous pouvez faire, c’est espérer le meilleur et faire ce que vous aimez.

Cette année, Palmer a joué dans “Lightyear” de Disney Pixar en tant que garde de l’espace Izzy Hawthorne, et dans le film très attendu de Jordan Peele, “Nope”, qui est sorti en salles dans tout le pays le vendredi 22 juin. Le film d’horreur, mettant également en vedette Daniel Kaluuya, est devrait rapporter environ 50 millions de dollars, selon Date limite.

Palmer a parlé de son enthousiasme pour les débuts du film et a donné un aperçu de ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre sur le AUJOURD’HUI Afficher.

“Les deux personnages principaux, moi-même et Daniel, frère et sœur, découvrons quelque chose dans le ciel. Et ils sont dans ce voyage, tous deux pour des raisons différentes, pour découvrir ce que c’est exactement. Le personnage de Daniel, OJ, est curieux, et mon personnage est comme comment pouvons-nous aller de l’avant? Comment pouvons-nous exploiter cela? Et à travers ce voyage, c’est vraiment une observation sur le nombre d’entre nous dans la société d’aujourd’hui qui sont obsédés par des choses extérieures comme la validation, l’exploitation et la prise de vue.

Vérifier:

Les 10 stages américains les mieux rémunérés de 2022, selon Glassdoor – certains paient près de 10 000 $ par mois

Serena Williams vient d’accomplir un objectif de longue date : un bâtiment qui porte son nom sur le campus de Nike

Les 5 facteurs que toute politique DEI réussie devrait avoir, selon un expert