Keke Palmer souhaite un joyeux anniversaire à son petit ami Darius Jackson : “L’amour est si sacré”

Pour beaucoup de fans, c’est toujours difficile à regarder Kéké Palmer en tant qu’adulte adulte, amoureux et en attente !

Nous avons vu Keke Palmer grandir sous nos yeux et maintenant elle exprime son amour à son petit ami Darius Jackson fort et fier pour son anniversaire !

Keke s’est rendue sur Instagram le 21 janvier pour partager une vidéo d’elle et de son homme conduisant tout en chez Jeneviève chanson “Baby Powder” jouée en arrière-plan. Il ressort très clairement de la vidéo que notre fille est amoureuse et que ses sentiments sont réciproques.

“Je peux facilement écrire de longs messages émotionnels pour tous les anniversaires de mes filles, mais c’est tellement effrayant d’écrire un message d’anniversaire pour vous 🥴 parce que l’amour est tellement sacré”, a écrit Palmer. “C’est presque stupide d’essayer de partager ou de donner un aperçu de quelque chose que nous seuls pouvons comprendre. Je peux partager la plupart des choses si facilement, mais pas toi. “Le plus joyeux anniversaire au meilleur Verseau, Darius, mon gars ! Allez les oiseaux ! 🦅”

Plus tard dans la journée, Keke a publié une vidéo sur son histoire Instagram de la paire talonnant dans le parking du jeu Eagles vers Giants. Heureusement, les Eagles ont remporté la victoire et nous sommes sûrs que son petit ami, Darius, en était heureux.

L’heureux couple attend son premier enfant ensemble plus tard cette année. Palmer a révélé qu’elle était enceinte lors de son concert d’animation sur “Saturday Night Live” en décembre. “Il y a des rumeurs qui circulent, des gens ont dit dans mes commentaires:” Keke va avoir un bébé, Keke est enceinte “et je veux remettre les pendules à l’heure – je le suis!” dit-elle avant de retirer sa veste pour révéler sa bosse de bébé en pleine croissance.

En tant que célébrité qui a toujours été sous les projecteurs, il n’est pas surprenant que Keke choisisse de garder sa vie amoureuse discrète et privée. Son cri d’anniversaire a été une agréable surprise et spécial pour le couple alors qu’ils attendent leur petit paquet de joie.

Tout récemment, Palmer est apparue en tant qu’invitée dans un épisode du podcast Las Culturistas de Matt Rogers et Bowen Yang, et a révélé aux comédiens qu’elle se sentait “bien” en attendant l’arrivée de son bébé.

“Je pense que mon bébé est comme un guerrier ou quelque chose comme ça. Parce que j’ai été bonne, vous tous », dit-elle. “Je n’ai pas eu de nausées – comme j’ai eu des moments où je suis comme [gagging], où je serai juste assis là et ça me fera ressentir ça. Mais je ne vais pas vomir, je ne vais pas courir aux toilettes. “Ça ne dure pas plus de 10 secondes, c’est comme une vague de quelque chose.” “En ce moment, je suis à environ 31 semaines, donc le bébé grossit”, poursuit-elle. “Finalement, j’arriverai au point où je verrai probablement des doigts et tout, mais je ne sais pas si c’est encore si gros. Je ne sais pas si le pouvoir est encore là. Mais je ressens vraiment, et vous pouvez voir le mouvement.

Lors d’une interview en 2021 sur le “Tamron Hall Show”, Palmer a expliqué pourquoi elle avait décidé de devenir officielle sur Instagram avec Jackson en août de la même année. “C’est devenu plus difficile à cacher”, a-t-elle déclaré à propos de sa relation. “Nous passons tout ce temps ensemble, et il est vraiment mon ami le plus proche, donc ça devient juste une chose où je ne vais pas cacher quelque chose qui me rend heureux.”

Cue les violons et attrape les mouchoirs, on adore ça pour notre fille ! L’amour est vraiment magnifique sur Keke et nous souhaitons au charmant couple prospérité et un accouchement sûr et sain.