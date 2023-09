Keke Palmer répond évasivement aux questions sur Darius Jackson

Keke Palmer reste silencieuse en ce qui concerne sa situation relationnelle actuelle, ce qui laisse croire à certains qu’elle est de nouveau huée avec son bébé papa.

Lundi, l’actrice a fait une apparition sur Aujourd’hui avec Hoda et Jennaoù on lui a posé quelques questions sur l’état de sa relation avec le père de son enfant, Darius Jackson.

Hoda Kotb et Jenna Bush Hager ont toutes deux évoqué le fait que Palmer et Jackson avaient assisté au concert d’anniversaire de Beyoncé à Los Angeles le 4 septembre, après leur drame relationnel public et leur séparation présumée.

Mais, en réponse aux questions des co-animateurs, Keke a joué timidement.

« Vous n’essayez pas de vous y lancer ! Ils l’essaient sur le Aujourd’hui spectacle », a plaisanté le chanteur. « Nous voulons savoir si vous êtes heureux », a insisté Hager, ce à quoi Palmer a répondu : « Oui, la vie est belle. Je n’ai que de la gratitude, honnêtement. Sérieusement. »

Lorsque Kotb est allé plus loin en demandant si cela signifiait de la gratitude « pour la relation… ? Palmer a déclaré : « Je n’essaie pas d’être précis !

« Eh bien, vous êtes tous ensemble ? » » Hager a demandé à brûle-pourpoint. « Je vais prendre une page du livre de ma copine Beyoncé : occupez-vous de vos affaires », a répondu Keke.

La nouvelle maman a également déclaré Aujourd’hui avec Hoda et Jenna qu’elle se sent « plus sexy que jamais » après avoir accueilli son fils, Leodis Andrellton, en février.

«Je me sens tellement autonome», a-t-elle déclaré aux co-animateurs. « Votre corps a fait quelque chose de fou ; vous donnez naissance à un corps. Ainsi, toutes les insécurités ou la gêne que j’avais auparavant ont vraiment disparu parce que, comme, chérie, j’ai fait quelque chose d’incroyable.

L’état relationnel de Palmer avec son copain instructeur de fitness est un sujet de conversation depuis des semaines maintenant.

En juillet, Jackson a suscité de nombreuses réactions négatives en ligne après avoir publiquement critiqué la tenue de Palmer sur un clip d’elle dansant avec Usher alors qu’il lui chantait pendant sa résidence à Las Vegas.

« C’est la tenue, mais tu es une maman », a-t-il tweeté à propos de son ensemble à l’époque, avant de supprimer son compte X en raison de toutes les réactions négatives.

Alors que de nombreux fans pensaient qu’ils avaient rompu après cela, le couple a fait la une des journaux lorsqu’ils ont passé du temps ensemble pour le 30e anniversaire de Keke fin août. Dans une vidéo que Jackson a partagée sur les réseaux sociaux pour son grand jour, il a qualifié Palmer de « mon partenaire dans le crime », ne faisant que dérouter davantage les fans.

Maintenant, il semble que nous n’obtiendrons pas de sitôt une réponse simple sur l’état de leur relation.