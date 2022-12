Keke Palmer répond aux trolls en la traitant de “laide” sans maquillage – Hollywood Life

Voir la galerie





Kéké Palmer29 ans, a adressé quelques commentaires négatifs de trolls qui jugeaient son apparition sur Twitter le 6 décembre. L’actrice, qui attend son premier enfant, a révélé qu’elle avait “remarqué” que certains critiques la qualifiaient de “laide” sans maquillage, dans un tweet, et avait une réponse parfaite pour leurs paroles méchantes. “Je veux vraiment que vous obteniez l’aide dont vous avez besoin parce que le maquillage n’est pas réel”, a-t-elle écrit. “Je suis belle dans la vraie vie, à cause de qui je suis, pas à cause de mon apparence.”

J’aimerais pouvoir mettre en bouteille ce que je ressens pour moi-même et le vendre. Parce que certaines personnes prennent les commentaires à cœur et ces personnes disent n’importe quoi. Je veux dire vraiment c’est fou de dire que quelqu’un est moche, mais surtout moi. 🤣🤣🤣 – Keke Palmer (@KekePalmer) 6 décembre 2022

La beauté a suivi son premier tweet avec un autre qui a réitéré son point. “J’aimerais pouvoir mettre en bouteille ce que je ressens pour moi et le vendre”, a-t-elle poursuivi. «Parce que certaines personnes prennent les commentaires à cœur et ces personnes disent n’importe quoi. Vraiment, c’est insensé de dire que quelqu’un est laid, mais surtout moi.

Chérie, laisse ta tante te dire ceci : haïr les gens n’est pas heureux. Et les gens heureux ne détestent pas ! Mmmkay #tu es mignon de toute façon ♥️😍💫 – Niecy Nash (@NiecyNash) 6 décembre 2022

Une fois que Keke a partagé ses réflexions sur les trolls, beaucoup de ses fans ont répondu en signe de soutien. Actrice Nièce Nash a également écrit un doux message d’amour pour elle. “Fille, laisse ta tante te dire ceci : haïr les gens n’est pas heureux”, a-t-elle écrit. « Et les gens heureux ne détestent pas ! Mmmkay #youcuteetherway. »

La réponse de Keke aux trolls vient après qu’elle a été très franche et ouverte sur ses luttes contre l’acné adulte au fil des ans. Elle utilise souvent ses comptes de médias sociaux pour exprimer sa frustration à propos de sa peau et a même révélé que Tyler Perry a proposé de payer pour qu’elle se fasse soigner. “Les gens ici avec de l’acné adulte ont du mal, et vous n’avez pas trouvé ce remède ? J’ai terminé », a-t-elle déclaré dans une vidéo Instagram d’août qu’elle a publiée sans se maquiller. Elle a également exprimé qu’elle voulait les mêmes “résultats INSTANTANÉS” que les chirurgiens plasticiens donnent.

Lorsque Keke n’est pas occupée à être honnête à propos de ses problèmes de peau, elle révèle les nouvelles de sa grossesse. Bien que la star ait d’abord été privée de se préparer à accueillir un paquet de joie avec son petit ami Darius Jacksonelle a montré son baby bump tout en confirmant les rumeurs sur sa grossesse, lors de son concert d’animation sur Saturday Night Live week-end dernier. “Honnêtement, cela a été la plus grande bénédiction, et je suis tellement excitée, les gars”, a-t-elle déclaré aux téléspectateurs. “Je vais être maman !”