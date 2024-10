Keke Palmer réfléchit à sa relation « inappropriée » avec un homme plus âgé à 15 ans

Keke Palmer regrette d’être sortie avec un homme plus âgé alors qu’elle n’avait que 15 ans, admettant que la romance était « inappropriée ».

« Évidemment, je n’aurais pas dû avoir 15 ans avec un jeune de 20 ans, mais dans mon esprit, c’était comme ‘J’ai trouvé un travail à temps plein… Personne ne peut me comprendre à part un homme adulte' », le « Mot de passe ». hôte dit aux gens Mercredi.

Palmer a eu une relation amoureuse avec l’homme anonyme alors qu’elle jouait dans la sitcom à succès Nickelodeon « True Jackson, VP ».

Keke Palmer réfléchit au fait de sortir avec un homme de cinq ans son aîné alors qu’elle n’avait que 15 ans. keke/Instagram

L’actrice a déclaré qu’elle sortait avec une jeune de 20 ans alors qu’elle était encore mineure parce qu’elle « se sentait assez mature ». Amy Sussman

« J’essayais de trouver un équilibre entre être très jeune et me sentir assez mature. Si je pensais que c’était inapproprié, je ne l’aurais pas fait », a-t-elle ajouté.

La star de « Akeelah and the Bee » a reconnu que parce qu’elle était mineure, elle n’était pas encore capable de traiter « mentalement » et de « comprendre les choses qui auraient rendu cette relation appropriée ».

Cependant, elle a ajouté qu’en tant qu’adulte, elle voit maintenant comment son ex « savait qu’il y avait beaucoup de choses pour lesquelles il n’y avait aucun moyen de le faire ». [her] comprendre à 15 ans.

Palmer jouait dans une série à succès de Nickelodeon lorsqu’elle était dans sa romance de mai à décembre. Getty Images

Elle a joué dans « True Jackson, VP », comme on le voit ici. ©Nickelodeon Network/Avec la permission d’Everett Collection

« La dynamique du pouvoir m’a placé dans une situation qui m’a fait du mal d’une manière que je n’aurais pas pu connaître », a déclaré Palmer. « Je n’avais ni le langage ni la force d’accepter que celui qu’il avait rencontré était une enfant, pas la femme que je voulais devenir. »

La star de « Hustlers », qui a maintenant 31 ans, a déclaré qu’il lui avait fallu des années – jusqu’à ce qu’elle devienne une « vraie femme adulte » – à la fin de la vingtaine pour enfin pouvoir expérimenter « le véritable amour ».

« Non pas que je n’aimais pas ça [other] personne, mais ce n’est que lorsque j’ai ressenti ce que c’était que quelqu’un m’aime en retour et me respecte réellement, que j’ai réalisé que cette relation n’était pas bonne », a-t-elle souligné.

Palmer a déclaré que la « dynamique de pouvoir » de sortir avec un homme plus âgé la mettait « dans un endroit qui lui faisait du mal ». ©Nickelodeon Network/Avec la permission d’Everett Collection

Palmer a déclaré qu’elle ne savait pas ce qu’était le « véritable amour » jusqu’à la fin de la vingtaine. Instagram/@keke

Ces dernières années, Palmer entretient une relation à long terme avec Darius Jackson, avec qui elle partage un fils d’un an nommé Leo.

Cependant, le couple a connu une bataille très médiatisée pour la garde à la fin de l’année dernière, au cours de laquelle ils se sont mutuellement accusés d’avoir été violents verbalement et physiquement tout au long de leur relation.

Depuis lors, cependant, il semble que Palmer et Jackson aient mis leurs différends de côté.

Palmer est récemment sortie avec Darius Jackson, avec qui elle partage un fils. Instagram/@keke

La situation actuelle de la relation entre Jackson et Palmer n’est pas claire. Pop Crave/X

En août, ils ont été vus passer du temps avec leur fils, peu de temps après avoir abandonné leurs ordonnances de non-communication et leur dossier de garde respectifs.

On ne sait cependant pas si la star de « Nope » et l’entrepreneur en fitness se sont remis ensemble.

Palmer a avoué à People mercredi qu’avoir un bébé était un « gros facteur de stress » pour le couple.

L’auteur de « Master of Me : The Secret to Controlling Your Narrative » a ajouté que la célébrité était également devenue un fardeau, partageant : « Trop de voix s’expriment. Cela peut empêcher tout le monde de vous faire confiance. C’est difficile à expliquer.