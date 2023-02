KeKe Palmer raconte comment elle a appris qu’elle était enceinte

Au départ, Ke Ke Palmer ne croyait pas qu’elle était enceinte, jusqu’à ce que son chéri Darius Jackson l’appelle pour lui annoncer la nouvelle choquante.

Mardi, l’ancienne enfant star a partagé l’histoire humoristique sur son podcast, Bébé c’est Keke Palmer.

La mère de la star de Nope s’est jointe via Zoom alors qu’elle partageait l’histoire.

“C’est tellement drôle parce que la façon dont j’ai découvert était en fait Darius”, se souvient-elle. «Au hasard, je me sentais juste, peut-être que je pourrais être enceinte. Comme si la période n’était même pas encore arrivée. C’est peut-être le moment. » Elle a poursuivi: “Alors j’ai fait le test et il est revenu négatif … Je n’avais pas les lignes dessus, alors je l’ai juste jeté à la poubelle.”

Ainsi, le jeune homme de 29 ans a poursuivi ses activités comme d’habitude et a assisté à un “dîner de travail décontracté”. Au milieu du rejet du saké, elle reçoit un texto de Jackson demandant quand elle a passé le test. Il a accompagné le message d’une photo des résultats positifs du test.

Palmer a déclaré avec enthousiasme : « Je n’ai pas attendu assez longtemps ! Et je me dis : ‘J’ai pris ça plus tôt dans la journée, littéralement juste quelques heures avant de m’en aller.’ Elle a révélé que Jackson avait ensuite dit: “Eh bien, tu ferais mieux de boire de l’eau sous tes yeux.” Parce que j’achète 10 de ces choses en ce moment. Tu les prends tous quand tu rentres chez toi.

La lauréate du prix NAACP dit qu’elle a passé les 10 tests consécutifs et que les résultats étaient tous les mêmes. Positif!

C’est alors que Jackson est intervenu pour partager sa version de l’histoire afin de « remettre les pendules à l’heure ».

« Je ne fouillais pas dans la poubelle… la femme de ménage, elle a juste vidé la poubelle. Alors, quand je suis allé aux toilettes, je ne vois qu’un seul objet à l’intérieur de la poubelle et c’était le test de grossesse », a-t-il révélé. “Ensuite, je viens de voir la ligne et elle n’était même pas faible. C’était en fait une ligne très fine, solide et droite.

Il a décrit le moment surréaliste de l’achat de 10 tests de grossesse comme une scène d’un “film rom-com”.

« Nous les avions alignés. J’avais genre, deux, trois bouteilles d’eau prêtes pour Keke quand elle est revenue, buvant beaucoup d’eau », a expliqué Jackson. « Et puis pendant les deux heures suivantes, [the tests] juste gardé [being] positif, positif, positif, positif.

Twitter a réagi de manière hilarante à la façon dont Keke a appris son petit pain au four.

Un utilisateur a posté un GIF amusant à partir d’un sketch SNL.

Un autre utilisateur a posté un GIF en réponse à la réaction du bébé lorsque maman a bu la boisson alcoolisée.

@TheCindyNoir pense que peu importe l’âge d’une femme, sa grossesse semble toujours prématurée.

« La grossesse de Keke Palmer a modifié ma perception du temps fr. Je suis vraiment à cet âge où la grossesse est plus une fête qu’un “oh merde”. Je considère toujours les femmes qui tombent enceintes à notre âge comme une grossesse chez les adolescentes.

La beauté à la peau brune a annoncé qu’elle était enceinte alors qu’elle faisait ses débuts en tant qu’animatrice de Saturday Night Live.

“Il y a des rumeurs qui circulent, des gens ont dit dans mes commentaires:” Keke va avoir un bébé, Keke est enceinte “et je veux remettre les pendules à l’heure – je le suis!” Elle a ensuite ouvert sa veste de façon spectaculaire, révélant son ventre rempli de bébé. “Je dois dire, cependant, que c’est mal quand les gens sur Internet répandent des rumeurs sur vous, mais c’est encore pire quand ils ont raison. Je veux dire, comme, j’essayais si fort de le garder au plus bas, parce que j’ai beaucoup de choses en cours, tu sais? plaisanta-t-elle.

Elle a conclu par “Mais honnêtement, cela a été la plus grande bénédiction et je suis tellement excitée. Gars, je vais être maman.”

Il faut avouer que l’éclat de la maternité semble radieux sur notre cousin KeKe.