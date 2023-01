Keke Palmer porte un maillot de bain sur Babymoon avec Darius Jackson – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Presse d’action/Shutterstock

Un mois après avoir confirmé sa grossesse, Kéké Palmer a célébré l’arrivée imminente de son petit lors d’une babymoon avec son partenaire, Darius Jackson. L’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager une série de photos du voyage. Dans le premier plan, sa bosse de bébé en pleine croissance est pleinement exposée alors qu’elle berce un maillot de bain à imprimé animal dans les bois. Keke a un énorme sourire sur son visage alors qu’elle repose un bras autour de sa bosse. D’autres photos et vidéos de la babymoon ont montré la plage et d’autres points de repère de l’escapade apparemment tropicale.

Parallèlement aux images, Keke a également publié une longue légende sur la façon dont elle a fait de son mieux pour se reposer et se détendre pendant la babymoon, ce à quoi elle n’est pas habituée. “Je suis anxieuse de nature”, a-t-elle admis. “J’aime avoir un emploi du temps, même en vacances.” Elle a également ajouté que son thème pour le voyage était « le repos » avant toute autre chose.

“J’ai passé de nombreuses saisons à sacrifier et ça me va très bien”, a poursuivi Keke. “J’ai appris ça de mon père. De mes deux parents, mais mon père prend le gâteau. Je veux être comme lui. Sa vie est bien remplie et il a tant donné. Je ne pense pas que donner ou sacrifier soit une mauvaise chose, c’est qui je suis et cela ne changera jamais. Mais chaque saison, nous sommes censés adopter quelque chose de nouveau.

Elle a expliqué qu’au cours de cette saison de sa vie, elle essayait d’embrasser “la douceur” et “d’aller plus lentement” qu’elle n’en avait l’habitude. “Cela ne signifie certainement pas que mon dynamisme et ma passion prendront fin”, a conclu Keke. « Il suffit de se transformer et d’évoluer grâce à un outil différent. Comment canaliser mes compétences à travers cela [point of view] Rends-moi plus net / Le fait est que tout ce qui va arriver est déjà en mouvement. Tout ce que j’ai à faire est de profiter, d’être reconnaissant et de récolter les bénéfices de ceux qui m’ont précédé, tous les sacrifices, toutes les prières et tout le pouvoir d’être intentionnel et à l’aise.

Keke a annoncé sa grossesse alors qu’elle animait Saturday Night Live le 3 décembre. Les fans avaient spéculé sur le fait qu’elle attendait depuis des semaines, et elle n’a rien retenu alors qu’elle brisait sa bosse de bébé nue pendant son SNL monologue pour confirmer la nouvelle. Elle n’a pas précisé de date d’accouchement pour le petit.

