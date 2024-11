Keke Palmer parle franchement de ses futurs projets de rencontres

Keke Palmer vient de révéler son homme idéal pour la prochaine relation !

Dans une conversation exclusive avec PERSONNES magazine, elle a expliqué au média comment elle était prête à recommencer à sortir ensemble après avoir guéri d’une relation « malsaine » avec son ex Darius Jackson.

« Je ne sais pas comment le dire ou y penser à ce moment de ma vie, mais je me sens fabuleuse », a expliqué l’actrice de 31 ans.

Elle a poursuivi : « J’ai vraiment chaud. Je ressens tout. Je vis pour les compliments. J’aime être recherchée. J’aime être poursuivie, mais je ne sais pas si je m’en soucie vraiment. »

Après son fils, que Palmer appelle « mon amour » et sa famille, sa carrière est pour elle la chose la plus importante de sa vie.

« J’aime vraiment, vraiment ce que je fais », a déclaré le Amour fraternel a mentionné la star, ajoutant : « Et quand j’y regarde et que j’y repense, je pense que chaque relation que j’ai eue a été affectée par ce sens du but vraiment plus grand. Et je ne pense pas que ce soit comme un coup, mais je le fais. Je pense que c’est parfois difficile pour les gens, surtout quand on y met des règles de genre. »

En tant que personne qui a commencé sa carrière de plusieurs décennies en tant qu’enfant actrice, la True Jackson, vice-président La responsable a reconnu à quel point « des expériences plus vieilles que moi sur le lieu de travail » l’ont rendue beaucoup plus sage au fil des années.

« Je ne sais pas où cela se situe dans ma vie amoureuse, parce que je ne veux pas sortir avec quelqu’un de beaucoup plus âgé que moi. Je l’ai fait. Et si je sors avec quelqu’un de mon âge, alors il y a beaucoup de des choses qu’ils ne comprennent peut-être pas non plus sur ma vie. Et donc c’est juste une de ces choses », a-t-elle déclaré au média.