Keke Palmer, 29 ans, est apparu sur Matins CBS pour parler de son nouveau film, Grand patron, son nouveau bébé, Leo et sa soirée glamour au Gala du Met.

En tant qu’hôtes Gayle KingNate Burleson, Tony Dokoupil et Vladimir Duthiers ont écouté attentivement, la star aux multiples talents a discuté du film en se basant sur sa vie et sa carrière.

« Mais cela ne vous a pas arrêté », a fait remarquer Gayle, ce à quoi Keke a répondu: « Non, Dieu merci. »

L’actrice de Chicago a ajouté : « Le film parle de moi surmontant ce récit et comprenant que je suis toujours assez. »

«De mon point de vue, j’ai vécu beaucoup de misogynie et aussi juste des insécurités… Nous avons tous ces récits que nous nous racontons. Mon premier contrat d’enregistrement à 12 ans avec Atlantic Records m’a dit que j’allais toujours avoir du mal en musique.

Le segment s’est ouvert avec un extrait du film mettant en vedette sa mère, Sharon Palmer. L’extrait se terminait par un aveu vulnérable : « Être différent est une chose, se sentir seul… c’en est une autre » – une dure réalité pour l’enfant star.

Gayle a posé des questions sur la dynamique de la relation de Keke avec la matriarche de sa famille : « Il y a eu une scène très poignante avec vous et votre mère… parce qu’il y a clairement de l’amour, mais il semblait aussi y avoir de la tension. » Elle a ajouté: « Votre mère est aussi votre manager, n’est-ce pas? »

« Oui, alors elle a commencé comme coach d’acteur, mon manager et maintenant elle est mon partenaire commercial et ces choses sont géniales, n’est-ce pas. J’ai tellement de chance d’avoir non seulement un parent formidable, mais une passion partagée avec un parent, mais la réalité est que mon travail est également devenu écrasant pour moi.

Elle a ajouté: «J’ai commencé à ressentir tellement de pression pour tout ce que mes parents ont sacrifié pour que je fasse ce que j’ai fait et alors c’est devenu une sorte de lien douloureux parce que cela m’a rappelé ce que je ressentais comme si j’avais sacrifié et ce que je pouvais perdre .”